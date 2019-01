Gerald Olma ist nun Leiter der Pressestelle

Heilbronn/Tauberbischofsheim.Polizeihauptkommissar Gerald Olma hat mit Beginn des neuen Jahres die Leitung der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn übernommen. Der 45-Jährige trat am 1. Januar 2019 nach zahlreichen anderen Stationen bei der Polizei an die Spitze der Stabsstelle „Öffentlichkeitsarbeit“. Geboren in Lüneburg und aufgewachsen in Würzburg, startete der frühere Zeitsoldat der Marine seine Karriere 1996 als Polizeikommissarsanwärter in Biberach.

Dienstgruppenleiter

Nach seinem Studium trat Olma seinen Dienst zunächst bei der Polizeidirektion Ravensburg an, wo er nach kurzer Zeit im Streifendienst als Dienstgruppenleiter und Zugführer der Alarmhundertschaft Führungsverantwortung übernahm. Auf eine Zwischenstation im Polizeirevier Neckarsulm der früheren Polizeidirektion Heilbronn folgte ab 2010 die Tätigkeit als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Tauberbischofsheim.

In Heilbronn hat Polizeipräsident Hans Becker den Tauberbischofsheimer Polizeihauptkommissar nun zum Leiter der Pressestelle ernannt. Olma übernimmt das Amt von seinem Vorgänger, dem Ersten Polizeihauptkommissar Achim Küller, der zum 1. November 2018 als neuer Leiter des Polizeireviers Mosbach eingesetzt worden war.

Polizeihauptkommissar Gerald Olma ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit segelt, angelt und reist er gerne oder ist mit seinem Hund unterwegs, wie es abschließend in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums heißt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019