Gersts Raketenstart als Public Viewing

Anzeige

In Berlin und Oberpfaffenhofen wird es, wie in Künzelsau, ebenfalls Liveübertragungen geben.

Die deutschlandweit einzigen drei Orte mit Liveübertragungen sind immer wieder miteinander verbunden, sodass die Berliner Zuschauer verfolgen können, wie Hohenlohe den Start des Künzelsauer Ehrenbürgers verfolgt und umgekehrt.

Voraussichtlich 190 Tage lang wird der deutsche ESA-Astronaut diese internationale Wohngemeinschaft unterstützen – und in der zweiten Hälfte seiner Mission auch als Commander anführen.

In dieser Rolle, die zum ersten Mal ein Deutscher einnimmt, ist er für die Sicherheit der Crew an Bord verantwortlich, hilft, Konflikte zu lösen und arbeitet intensiv mit dem Flugdirektor am Boden zusammen. Im Notfall entscheidet er über Rettungsmaßnahmen bis hin zum Missionsabbruch und eine vorzeitige Rückkehr zur Erde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.05.2018