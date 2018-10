Gesuchte Männer festgenommen

Heilbronn.Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am Montag zwei gesuchte 36 und 37 Jahre alte Männer am Heilbronner Hauptbahnhof festgenommen. Zunächst überprüfte eine Streife gegen 13 Uhr die Personalien des 36-Jährigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen Diebstahls verurteilte deutsche Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Heilbronn mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der im Neckar-Odenwald-Kreis wohnende Mann muss noch eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten und zwei Wochen verbüßen, weshalb ihn die Bundespolizisten anschließend in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Zivilfahnder den 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der bereits verurteilte Mann von der Staatsanwaltschaft Ellwangen (Jagst) wegen schweren Raubes gesucht wurde. Er muss noch eine Restfreiheitsstrafe von 315 Tagen aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verbüßen. Die Bundespolizisten brachten den 37-Jährigen ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018