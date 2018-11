Gratis in den Weihnachtscircus

Heilbronn.20 Jahre Heilbronner Weihnachtscircus – eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Der beliebteste Weihnachtscircus in der Region öffnet auch in diesem Jahr die großen, weiß-roten Zeltanlagen auf der Heilbronner Theresienwiese. Über 80 000 begeisterte Besucher jeden Winter sind der Beweis, dass der gute, klassische Zirkus lebt.

Vom 19. Dezember bis 6. Januar heißt es „Manege frei!“ für die große Jubiläumsshow des 20. Heilbronner Weihnachtscircus.

Insgesamt werden dabei über 60 Artisten aus acht Nationen dabei sein. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten.

Wir verlosen für die Vorstellung am 20. Dezember um 20 Uhr zwanzig mal zwei Freikarten. Wer bei unserer Aktion mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Circus“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 6. Dezember.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018