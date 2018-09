Größeres Feuer verhindert

Heilbronn.Dank des couragierten Eingreifens zweier 24 und 52 Jahre alten Männer konnte am Samstagmorgen ein größerer Brand in der Arbeitshalle eines Autohauses in Heilbronn verhindert werden.

Die beiden Männer, die in einer Nachbarhalle mit Arbeiten beschäftigt waren, bemerkten das Feuer, brachen eine Türe auf und löschten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr größtenteils.

Leichte Verletzungen

Sie erlitten bei den Löscharbeiten jeweils eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ärztlich behandelt. Warum der Brand, bei dem auch Spraydosen regelrecht explodierten, im Bodenbereich in der Halle ausgebrochen war, muss noch ermittelt werden. Durch das rasche Eingreifen der beiden Helfer dürfte nur ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein. Es wurden lediglich Reifen, diverse Arbeitsmaterialien sowie die Fassade der Halle beschädigt beziehungsweise zerstört.

