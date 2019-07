Gute Chancen für Ausbildungsplätze

Odenwald-Tauber.Im Juni ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim leicht gesunken. Insgesamt sind 8743 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind elf Arbeitslose weniger als im Vormonat, 144 (minus 1,6 Prozent) weniger als im Juni 2018. Die Arbeitslosenquote liegt zum dritten Mal in Folge bei 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,0 Prozent.

Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der etwas schwächeren konjunkturellen Entwicklung. „Die Arbeitslosigkeit ist von Mai auf Juni nicht in dem Maße zurückgegangen, wie es in den Boom-Jahren zuvor üblich gewesen ist“, führt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, an.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibt noch auf Wachstumskurs, der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät derzeit aber etwas ins Stocken.

„Wir liegen in unserer Region bei einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich auf einem anhaltend hohen Niveau, und so gibt es keinen Anlass für Schwarzseherei“, betont Karin Käppel.

Im Juni wurden 1925 neue Stellenangebote gemeldet, 422 mehr als im Vormonat (plus 28,1 Prozent) und 251 (plus 15,0 Prozent) mehr als im Juni 2018.

Insgesamt waren 7682 offene Stellenangebote gemeldet, 40 mehr (plus 0,5 Prozent) als im Vormonat, 236 (minus 3,0 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Eine historisch gute Ausgangslage haben auch alle jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung entscheiden. Auch jetzt noch, kurz vor den Sommerferien, stehen die Chancen für einen interessanten Ausbildungsplatz gut.

Aber jetzt heißt es Gas geben für alle, die noch keinen Ausbildungsvertrag oder einen Schulplatz in der Tasche haben. Unsere Berufsberater unterstützen dabei und bieten kurzfristige Beratungstermine an. Wenn das Zeugnis nicht so gut ausgefallen ist oder jemand intensivere Hilfe braucht, dem können die Berater durch passende Förderangebote unter die Arme greifen“, so Karin Käppel.

Landkreis Schwäbisch Hall: Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent (Vormonat 2,7 Prozent).

Es wurden im Juni 3009 Arbeitslose gezählt, 69 oder 2,2 Prozent weniger als im Mai und neun mehr als im Vorjahresmonat. 868 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 946 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 653 Stellenangebote gemeldet (Juni 2018: 595), 94 oder 16,8 Prozent mehr als im Vormonat.

Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2467; 4,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Hohenlohekreis: Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,4 Prozent (Vormonat 2,3 Prozent). Es wurden im Juni 1592 Arbeitslose gezählt, 75 mehr als im Mai und 80 mehr als im Vorjahresmonat.

465 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 394 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 337 Stellenangebote gemeldet (Juni 2018: 354), 168 oder 99,4 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten insgesamt lag zum Stichtag bei 1281; 17,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Main-Tauber-Kreis: Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,4 Prozent (Vormonat 2,4 Prozent). Im Juni waren 1835 Menschen arbeitslos gemeldet, 15 weniger als im Vormonat und 39 weniger als im Juni 2018. 598 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 614 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 620 Stellenangebote gemeldet (Juni 2018: 465). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2677; 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis: Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 2,8 Prozent (Vormonat 2,8 Prozent). Es waren im Juni 2307 Menschen arbeitslos gemeldet, zwei weniger als im Vormonat, 194 weniger als im Juni 2018. 628 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 631 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 315 Stellenangebote gemeldet (Juni 2018: 260). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1257; 7,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Eckwerte nach Rechtskreisen:

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4039 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 4704.

Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 46,2 Prozent.

Beim Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall waren zum Stichtag im Juni 1458 Arbeitslose registriert (Mai 2019: 1522). Die Arbeitsagentur betreute im Haller Landkreis 1551 Arbeitslose (Mai 2019: 1556).

Von den 1592 Arbeitslosen im Hohenlohekreis wurden 656 vom Jobcenter Hohenlohekreis betreut (Mai 2019: 656).

Bei der Geschäftsstelle der Arbeitsagentur im Hohenlohekreis waren zum Stichtag im Juni 936 Arbeitslose registriert (Mai 2019: 861).

Von den 1835 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 801 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Mai 2019: 795). Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis waren 1034 Arbeitslose registriert (Mai 2019: 1055).

Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im Juni 1124 Arbeitslose registriert (Mai 2019: 1082). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1183 Arbeitslose (Mai 2019: 1227).

Der Ausbildungsmarkt: Es ist immer noch möglich, in diesem Jahr mit einer Ausbildung zu beginnen. Am Stichtag im Juni waren bei der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 2377 Ausbildungsstellen noch nicht besetzt. Auszubildende werden in fast allen Berufen gesucht.

Die Berufsberatung bietet zusätzliche Last-Minute-Beratungszeiten an für die, die noch auf der Suche sind oder sich jetzt noch kurzfristig für eine Ausbildung entschieden haben.

„Das Angebot nutzen und einfach ohne vorherige Terminvereinbarung kommen“, rät die Leiterin der Agentur.

Bis Juni wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim insgesamt 5278 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Als Bewerber für einen Ausbildungsplatz haben sich 3126 junge Menschen gemeldet, 257 oder 7,6 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Rein rechnerisch kommen auf einen Bewerber 1,7 Ausbildungsstellen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019