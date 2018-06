Handwerker verzweifelt gesucht

Anzeige

Fehlende Mitarbeiter

Leider sei das genaue Gegenteil der Fall. Handwerklich ausgebildete Fachkräfte fehlen in fast allen Gewerken und viele Betriebe müssen sogar Aufträge ablehnen, weil sie nicht genügend Mitarbeiter haben, so der Präsident.

Daher sei es wichtig, sich weiterhin für ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz auf Bundesebene einzusetzen, damit diejenigen, die freiwillig zur Arbeit in die Bundesrepublik kommen und sich auch integrieren wollen, eine faire Chance zum Bleiben erhalten.

Außerdem hält es Bopp mehr denn je für wichtig, „dass wir im Handwerk unsere Fachkräfte selbst ausbilden und heranziehen“. Bopp sieht die Kammer hier auf dem richtigen Weg, denn mit 1937 neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen zum 31. Dezember 2017 erreichte man ein Plus von 2,4 Prozent. Nach mehreren Jahren des Abwärtstrends steigen die Ausbildungszahlen seit 2013 kontinuierlich an, und auch im Jahr 2018 konnten bereits 642 neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse (plus 4,4 Prozent) verbucht werden. Allerdings seien 1000 freie Lehrstellen derzeit noch unbesetzt.

Auch zum Thema „Rückvermeisterung“ nahm der Kammerpräsident Stellung. Das Handwerk begrüße die Bemühungen, mit der die Meisterqualifikation gestärkt werden solle. Die Forderung, auch aus dem politischen Raum, die Meisterpflicht wieder auf Berufe auszuweiten, die 2004 mit der Reform der Handwerksordnung dereguliert wurden, unterstütze man daher, denn: „Wir wollen den Meister stärken“, so Bopp. Allerdings dürfe es keine Veränderungen geben, die zulasten des Handwerks und seiner Ausbildungsstrukturen gehen.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) habe bereits zwei Gutachten in Auftrag gegeben, mit denen festgestellt werden soll, bei welchen Gewerken die Wiedereinführung der Meisterpflicht Sinn macht und bei welchen nicht. Klar sei aber jetzt schon, dass die Wiedereinführung der Meisterpflicht nicht in allen Gewerken gelingen werde.

Auch Vizepräsident Markus May beschäftigte sich mit den Gründen und Folgen des Facharbeitermangels. Er sieht beste Chancen im Handwerk, und die Möglichkeiten zur Selbstständigkeit seien deutlich besser als in anderen Branchen. Rund 150 000 Betriebe warten in den nächsten Jahren auf einen Nachfolger, und das Spektrum an unterschiedlichen interessanten Berufsfeldern sei sehr breit angelegt.

Verbesserung der Löhne

Eine Möglichkeit zur Steigerung der Attraktivität des Handwerks sieht May in der Verbesserung der Löhne in manchen Berufen und in der steuerlichen Entlastung der unteren Einkommensgruppen. Die derzeit geführte Debatte um die Änderung des Arbeitszeitgesetzes hält May für überflüssig. „Das bestehende Arbeitsgesetz reicht aus“. Dies komme auch in der „Würzburger Erklärung“ der Arbeitnehmervizepräsidenten vom April dieses Jahres zum Ausdruck. Eine weitere Ausweitung der Arbeitszeit sei nicht nur unnötig und nachweislich auch gesundheitsschädlich, sondern sorge dafür, dass sich potenzielle Fachkräfte vom Handwerk abwenden. Aktuelle Tarifverträge bieten bereits heute genügend Flexibilisierungsmöglichkeiten der Arbeitszeit, so der Vizepräsident.

Dem aktuellen Sachstandsbericht über die Beteiligung der Handwerkskammer an der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn und dem Bericht über die Schwerpunkte der Kammerarbeit durch den Hauptgeschäftsführer, folgte die Ehrung des Obermeisters der Bauinnung, Gerhard Feuchter.

Seit 20 Jahren steht Feuchter an der Spitze der Innung und brachte sich von 1999 bis 2004 als Mitglied im Berufsausbildungsausschuss ein, der sich für eine zukunftsorientierte Ausbildung engagiert. Für soviel Ehrenamt gab es von Kammerpräsident Ulrich Bopp und Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr die Ehrennadel der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in Silber.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018