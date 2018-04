Anzeige

Ralph Kaukel vom Förderverein berichtete eindrücklich von den sozialen Aufgaben des Fördervereins. Durch dessen finanzielle Unterstützung werden Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten geboten, die ohne dieses Engagement nicht möglich wären. Er betonte besonders, wie dadurch „Hilfe aus dem Hintergrund“ möglich wird.

Im Zentrum der Übergabe gaben die beiden Lernpartnerinnen Emma Brunner und Dana Wagner nochmals Einblicke in die professionelle Respektlotsenausbildung und die Aufgaben der Respektlotsen im Rahmen der Grundhaltungen an der Freien Schule Anne-Sophie. Besonders eindrucksvoll vermittelten die beiden Bernd Paukner die Nachhaltigkeit des fächerübergreifenden Projekts „Achtung Mensch!“ „Wir beschäftigen uns mit Themen und treffen Menschen, die uns soziale Energie für die Zukunft geben,“ begründete Dana Weidner den Wert dieses zum festen Bestandteil des Schulkonzeptes gehörenden Projektes. Die beiden Lernpartnerinnen vermittelten die Ideen, wie aus der Sicht der Jugendlichen dieser Förderpreis zusätzlich zu den Aufgaben des Fördervereins zur Schulgestaltung eingesetzt werden könnte.

Beeindruckt gezeigt

Hartmut Hespelt zeigte sich angetan von Schulatmosphäre, -konzeption und Grundhaltungen, die den jungen Menschen der Freien Schule Anne-Sophie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ein deutlicher Wegweiser sind. Der Leiter der Bank informierte bei der Übergabe über die Stiftung Bildung und Soziales des Kreditinstituts. Er freute sich besonders, dass die Künzelsauer Schule aus der Region Heilbronn-Franken in diesem Landeswettbewerb in der Kategorie „Soziales“ so erfolgreich war. „Es hat sich gezeigt, dass hier gemäß den Zielen der Stiftung das öffentliche Bewusstsein zur Kooperation mit Fördervereinen und anderer Institutionen geschärft wird,“ betonte er und ist gleichzeitig gespannt auf die weiteren Aktionen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018