Horst Lichter erzählt und plaudert aus seinem Leben

Heilbronn.In seinem neuen Bühnenprogramm „Herr Lichter sucht das Glück!“ erzählt Horst Lichter aus seinem Leben und berichtet von ungewöhnlichen Treffen mit den unterschiedlichsten Menschen, denen er aber immer gleich begegnet: mit einer gehörigen Portion Neugier. Am Sonntag, 28. April, kommt er unter dem Motto „Herr Lichter sucht das Glück“ um 19 Uhr nach Heilbronn in die Harmonie.

Am Wochenende vor Ostern sorgte er für die große Überraschung: Bei der Verleihung des österreichischen Fernseh- und Filmpreises „Romy“ gewann in der Kategorie Show/Unterhaltung nicht die ebenfalls nominierte Helen Fischer, sondern Horst Lichter. Der „Bares für Rares“-Moderator war über den Preis ganz aus dem Häuschen. „Danke Österreich für die Romy!! Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich so sehr“, schrieb der Moderator auf seiner Facebookseite. Wenn einer die schönen und glücklichen Momente im Leben zu schätzen weiß, dann ist es Horst Lichter. Bereits in seinem Erfolgsbuch „Keine Zeit für Arschlöcher“ hat der Moderator und Bestsellerautor schon an seinem Lebensmotto teilhaben lassen: Freu’ Dich nicht zu spät, sondern genieße den Moment. Rund zehn Jahre nach seinem Bestseller „Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott. Die zwei Leben des Horst Lichter“ legte der TV-Koch und Publikumsliebling Lichter 2016 das auch als Hörbuch erschienene Buch „Keine Zeit für Arschlöcher“ vor. Mit dem Tod seiner Mutter 2014 hat Horst Lichter angefangen, seine Geschichte neu zu schreiben, denn ihm ist wieder einmal klar geworden: Das Leben ist kein Ponyhof – und vor allem endlich! Deshalb fragte er sich: Soll einfach alles so weitergehen? Doch Horst Lichter wäre nicht „Hotte“, würde er sich nicht nochmals auf die Suche nach den schönsten Seiten des Lebens machen.

Nach drei Jahren Abstinenz kehrt der Mann mit einem der berühmtesten Bärte Deutschlands nun zurück auf die Live-Bühne.

In seinem neuen Bühnenprogramm „Herr Lichter sucht das Glück!“ erzählt er aus seinem Leben und berichtet von ungewöhnlichen Treffen mit den unterschiedlichsten Menschen, denen er aber immer gleich begegnet: mit einer gehörigen Portion Neugier. Egal, ob Handwerker oder Arzt, ob der ältere Herr von nebenan oder die junge Dame aus dem Supermarkt, er interessiert sich für sie und ihre Geschichten. Und insbesondere für ihre Interpretation vom Glück.

