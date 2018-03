„Ich will weiter nerven“

Anzeige

Odenwald-Tauber/Berlin.Angela Merkel bleibt Kanzlerin einer großen Koalition – bei der Wahl im Bundestag sprachen ihr 364 von 692 Abgeordneten das Vertrauen aus. Der Wahlkreisabgeordnete Alois Gerig (CDU) gehörte zu den ersten Gratulanten: „Ich wünsche Angela Merkel viel Erfolg und Gottes Segen – möge sie die Regierung weiterhin mit Weitsicht und Besonnenheit führen.“

„Mit dem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD auf ein gutes Regierungsprogramm verständigt – jetzt muss die Arbeit aber endlich losgehen“, findet Alois Gerig.

Die neue Groko habe sich viel vorgenommen – so soll beispielsweise der Soli zurückgeführt, das Kindergeld erhöht, ein Anspruch auf ganztägige Betreuung von Grundschulkindern geschaffen, in die Infrastruktur investiert und mehr Pflegepersonal in Altenheimen und Kliniken eingestellt werden.