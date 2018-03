Identität geklärt

Anzeige

Widdern.Die Polizei konnte inzwischen klären, woher der Mann kam, der am Montagabend in Widdern stark verschmutzt und ohne Gebiss aufgegriffen wurde (wir berichteten). Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige mit einem Kollegen und seinem Junior-Chef auf der Rastanlage Widdern eine Pause eingelegt hatte. Als der Chef weiterfahren wollte, weigerten sich die beiden, mitzukommen. Er fuhr deshalb allein weiter. Der 32-Jährige begann aus unbekannten Gründen zu randalieren. Der Kassenbereich wurde zerstört und mehrere Regale und Stände flogen umher. Sein Kollege wollte ihn offensichtlich zurückhalten, was aber misslang. Als die Polizei eintraf, war nur noch der Kollege da, der 32-Jährige war geflüchtet und wurde kurz in Widdern aufgegriffen und in Gewahrsam genommen.