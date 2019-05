In Fensterscheibe gefahren

Heilbronn.Eine eher seltene Art des Einbruchs in eine Juweliergeschäft wählten drei Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Heilbronn.

Die Täter fuhren kurz vor 4 Uhr mit einem Pritschenwagen mehrmals gegen die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Fleiner Straße, bis das Fenster mit dem Rahmen aus der Verankerung fiel. Die Unbekannten nahmen Schmuck in noch nicht bekanntem Wert aus der Auslage und flüchteten mit einem metallic-blauen Pkw durch die Fußgängerzone bis in die Wilhelmstraße.

Fahndung ohne Erfolg

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit mehreren Streifen sowie eines Polizeihubschraubers brachte keinen Erfolg. Die drei Täter waren alle mit einem dunklen Overall bekleidet und trugen dunkle Masken. Alle führten am Bauch einen weißen Rucksack bei sich.

Zeugen, die zur tatrelevnaten Zeit in der Fleiner Straße und danach in der Wilhelmstraße verdächtige Beobachtungen machten, sollen sich unter Telefon 7131/1044444 bei der Kripo Heilbronn melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.05.2019