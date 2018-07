Interessante Stellen warten auf Bewerber

Anzeige

Odenwald-Tauber.Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist im Juli leicht gestiegen. Es waren 8954 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 67 mehr als im Juni, aber 932 (Minus 9,4 Prozent) weniger Arbeitslose als im Juli 2017. Die Arbeitslosenquote, also der Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen, ist um 0,1 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei 2,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg beträgt 3,1 Prozent.

„Jedes Jahr melden sich im Juli üblicherweise vermehrt junge Erwachsene nach beendeter Schul- oder Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos. Dies ist eine jahreszeitlich typische Entwicklung. Nach der Urlaubszeit und Sommerpause werden viele von ihnen mit neuen Arbeitsverträgen wieder beschäftigt sein. Einige werden eine weiterführende Schule besuchen oder studieren“, sagt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Die Nachrichten vom Arbeitsmarkt sind auch im Juli positiv trotz des leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen. „Die Beschäftigungszahlen sind sehr gut, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern steigt auf einem hohen Niveau weiter an“, so Karin Käppel.