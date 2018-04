Jasmin Heyd ist neue Stadt-Botschafterin

Anzeige

Heilbronn.Beifall, Scheinwerferlicht und blitzende Kameras. So beginnen traditionell die ersten Minuten des Käthchenamts. Auch Jasmin Heyd hat diesen Moment ganz bewusst erlebt: „Ich war überwältigt. Mir haben wirklich die Worte gefehlt.“ Die 20-jährige Heilbronnerin hat sich von ihren drei Konkurrentinnen durch ihren besonders starken Auftritt absetzen können. Aber Verlierer gab es bei der 24. Käthchenwahl unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn an diesem Abend nicht. Sind ihre Mitbewerberinnen doch allesamt als geeignete und kompetente Stellvertreterinnen gekürt worden. Zum ersten Mal wird das Käthchen von Heilbronn also drei, statt wie bisher zwei Vertreterinnen an seiner Seite haben.

Alle überzeugten

„Die Bewerberinnen haben dieses Jahr wirklich alle überzeugen können“, erklärt Steffen Schoch. „Gerade für das Bundesgartenschau-Jahr 2019 freuen wir uns, dass wir nun vier Käthchen als Botschafter unserer Stadt haben werden, die als Symbolfigur Heilbronns Besucher und Gäste authentisch und sympathisch von den Vorzügen unserer Stadt überzeugen“, so der Chef der Heilbronn Marketing GmbH, die die Käthchenwahl organisiert und das Amt des Käthchens begleitet.

Denise Fohr (22 Jahre), Lisa Roth (17 Jahre) und Laura Sophie Scholl (17 Jahre) heißen die Stellvertreterinnen, für die gemeinsam mit Jasmin Heyd nun ihre Zeit als Käthchen von Heilbronn beginnt. Und dieses Amt haben sie sich erarbeitet. Nach einer schriftlichen Prüfung vor der Wahl mussten die Kandidatinnen auf der Käthchenwahl-Bühne unter Anleitung des Moderators Uwe Ralf Heer ihre Spontaneität unter Beweis stellen. So galt es beispielsweise, knackig und kurz Heilbronner Veranstaltungen zu beschreiben.