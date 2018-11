Jugendlicher rastete aus

Möckmühl.Weil ein junger Mann am Sonntagabend in Möckmühl offensichtlich unter starker alkoholischer Beeinflussung stand, alarmierten Passanten den Rettungsdienst. Die Besatzung des Rettungswagens bat die Polizei um Hilfe, weil sich der 16-Jährige trotz seines Zustands nicht helfen lassen wollte, aber auch nicht allein gelassen werden konnte. Der Jugendliche beleidigte die Polizeibeamten dann übel und wurde immer aggressiver, so dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Da seine Wohnadresse nicht festgestellt werden konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Zelle des Polizeireviers Heilbronn gebracht. Am Montagmorgen sollte er entlassen werden, da inzwischen die Eltern erreicht wurden. Als er seine Gegenstände zurückerhielt, beschwerte er sich, weil angeblich etwas fehlte, und griff einen Polizisten an. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er von mehreren Beamten zu Boden gebracht und erneut in Handschellen gelegt werden. Erst als seine Mutter auf ihn eingesprochen hatte, beruhigte er sich. Als er auf die Polizisten einschlug und nach ihnen trat, wurden zwei Beamten leicht verletzt. Der junge Mann war bereits wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen.

