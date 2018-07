Keine Einwirkung durch Dritte

Anzeige

Aschaffenburg.Nachdem am Samstagabend ein 34-jähriger Aschaffenburger nach mehreren Fahrradstürzen und einem nachfolgendem Polizeieinsatz gestorben war (wir berichteten), ergab eine am Sonntag im Institut für Rechtsmedizin Würzburg vorgenommene Obduktion keine Anhaltspunkte auf ein todesursächliches Einwirken durch Dritte, so die Polizei.

Wie berichtet hatten mehrere Passanten kurz vor 17 Uhr die Polizei über einen nicht mehr verkehrstüchtigen Radfahrer informiert. Der laut Anrufern tobende Mann stürzte mehrfach vom Rad, beschädigte offenbar parkende Autos und schrie umstehende Personen an.

Die ersten vor Ort eintreffenden Streifen entdeckten den Mann in der Paulusstraße, als er vor einem geparkten Auto lag. Infolge der vorangegangenen Stürze hatte sich der Mann bereits offenkundig blutende Wunden zugezogen. Als die Beamten versuchten, dem Verletzten Hilfe zu leisten, wurde dieser aggressiv und griff einen Polizisten mit Schlägen an. Während der Beamte versuchte, den unvermittelten Angriff abzuwehren, setze sein Kollege Pfefferspray ein, um den Aggressor unter Kontrolle zu bringen. Nachdem dies gelungen war, wurde der 34-Jährige mit Handfesseln fixiert und auf den Boden gelegt.