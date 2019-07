Kradfahrer wurde schwer verletzt

Untergruppenbach.Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 12.06 Uhr auf der L 1111 bei Untergruppenbach ereignete. Ein 19-jähriger Fahrer einer Kawasaki war vom Ortsteil Vorhof kommend in Richtung Unterheinriet unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Ford zusammen. Dabei wurde der Kawasaki-Fahrer aus dem Hohenlohekreis schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch den Unfallaufnahmedienst Weinsberg wurde der Verkehr durch eine weitere Streife geregelt.

