Land gibt Geld für Ehrenamts-Projekte

Stuttgart.Baden-Württemberg ist das Land des ehrenamtlichen Engagements. Das beweist einmal mehr die große Resonanz auf die im August gestartete Ausschreibung „Engagiert in BW“ des Ministeriums für Soziales und Integration. Das Land fördert 35 von 58 eingereichten Projekten mit insgesamt 700 000 Euro. Dies teilte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha in Stuttgart mit. Die Spanne der geförderten Projekte aus ganz Baden-Württemberg reiche dabei von Workshops zum Thema Alltagsrassismus und „Hate Speech“ bis hin zu Theater-Projekten und Qualifizierungsprogrammen für Engagierte. Die einzelnen Projekte werden mit Beträgen in Höhe von rund 10 000 bis 25 000 Euro gefördert. Im Main-Tauber-Kreis wird das Projekt Akquise und Qualifikation von Ehrenamtlichen für die Kontaktstellen des Caritasverbands im Tauberkreis mit 25 000 gefördert. Zielgruppen sind hier Geflüchtete und Frührentner. Im Neckar-Odenwald-Kreis erhält die Initiative „Herz statt Hetze“ für Workshops zum Thema „Hatespeech“ und „Alltagsrassismus“ 9000 Euro. Rund 14 000 Euro bekommt der Nabu im Hohenlohekreis für sein Qualifizierungsprojekt zur Stärkung des Engagements im Naturschutz. In den Kreis Schwäbisch Hall fließen rund 17 000 Euro an das Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall, das ehrenamtlich tätige Personen zur Unterstützung von Demenz Betroffenen gewinnen möchte. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018