Masterplan soll Innenstadt fit für die Zukunft machen

Anzeige

„Ein großer Gewinn“

„Für Heilbronn ist die Weiterentwicklung des Masterplans Innenstadt ein großer Gewinn“, so Diepgen. Denn Digitalisierung, Onlinehandel, demografischer Wandel sowie verändertes Kunden- und Mobilitätsverhalten seien die Haupttreiber eines rasanten Wandels in den Innenstädten. Aus diesem Grund richtet die Stadt Heilbronn ihren Blick weiter Richtung Zukunft. Diepgen: „Der Masterplan Innenstadt als umfassendes, abgestimmtes Strategiekonzept wird dabei zu einem wichtigen Werkzeug werden, die Heilbronner Innenstadt zukunftsfähig aufzustellen.“ Thomas Gauß ordnet dies ähnlich ein: „Für den Handel und die Gastronomie ist ein konsequenter und auf die aktuellen Entwicklungen angepasster Masterplan ein wesentlicher Faktor. Deswegen beteiligen wir uns als Stadtinitiative sehr gerne aktiv an dessen Entwicklung.“

Dieser weiterentwickelte Masterplan Innenstadt werde die Handlungsoptionen der Innenstadt nachhaltig verbessern, was letztendlich der Erhöhung der Zukunftsfähigkeit zugutekommt.

Dies habe schon der Masterplan Innenstadt von 2008 eindrücklich gezeigt. „Er war der Impulsgeber für viele positive Entwicklungen und Projekte in der Innenstadt, angefangen von den Entwicklungen an der Neckarmeile, flankiert von den aus dem Masterplan resultierenden städtebaulichen Gestaltungsmaßnahmen wie dem Kiliansplatz oder der Neugestaltung der Allee“, so Baubürgermeister Wilfried Hajek.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018