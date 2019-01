Mehr als 2100 Aussteller aus über 100 Ländern

Stuttgart.Hohe internationale Anerkennung für die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Das Corps Touristique (CT), Interessengemeinschaft und Sprachrohr der ausländischen und nationalen Tourismusorganisationen in Deutschland, hat zum 13. Mal seinen Preis für Deutschlands beste Reisemesse der vergangenen Tourismus-Saison verliehen – und die „13“ hat der CMT Glück gebracht. Zum zehnten Mal insgesamt und zum dritten Mal hintereinander bekam sie Gold.

Dieser Preis wird seit 2006 vom Corps Touristique an die deutschen Reisemessen verliehen und basiert auf einer Umfrage unter den CT-Mitgliedern.

„Es freut mich sehr, dass unsere Mitglieder die CMT zum dritten Mal in Folge zur besten Messe des Jahres gewählt haben. Die Verantwortlichen der Messe Stuttgart liefern konstant Höchstleistungen hinsichtlich Qualität, Service und Innovation und sind mit Leidenschaft bei der Sache. Da überrascht es nicht, dass die CMT auch 2018 erneut den Erwartungen entsprochen hat und ganz oben auf dem Treppchen steht“, beglückwünschte CT-Präsidentin Hanna Kleber die Messe in der Landeshauptstadt. Guido von Vacano, Bereichsleiter für Lifestyle und Freizeit bei der Messe Stuttgart, strahlte über die erneute Auszeichnung: „Das ist ein großartiges Lob für das gesamte CMT-Team und spornt uns an, die Stuttgarter Urlaubsmesse permanent weiter zu entwickeln und das hohe Niveau der CMT auch im kommenden Jahr zu halten.“

Die CMT 2019 findet vom 12. bis 20. Januar auf dem Stuttgarter Messegelände statt, auf der auch der Main-Tauber-Kreis vertreten ist. Die Veranstalter erwarten mehr als 2100 Aussteller aus 100 Ländern sowie aus 360 Regionen und Städten. Die CMT wird von ihren Töchtern Fahrrad- und Wander-Reisen, Golf- und Wellness-Reisen sowie Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen ergänzt. Im Caravaning-Bereich können die Besucher rund 1000 Fahrzeuge ansehen und ausgiebig testen. Schließlich wird die Zusammenarbeit mit der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reise (FUR.) in Kiel weitergeführt. Deren wissenschaftlicher Berater, Professor Dr. Martin Lohmann, wird die Trends für das Reisejahr 2019 „druckfrisch“ auf der CMT vorstellen. Die Partner der CMT 2019 sind die Bundesgartenschau Heilbronn und Kärnten, das als Partnerregion für den Caravaning-Bereich wirbt. Schwerpunktthema ist die „CMTspezial - Outdoor in Baden-Württemberg“ in Zusammenarbeit mit der Tourismus Marketing Baden-Württemberg.

Die CMT ist geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.messe-stuttgart.de/cmt/.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.01.2019