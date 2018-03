Mehr psychiatrische Störungen bei Kindern

Anzeige

Was macht Qualität in der Bildung aus? Der Bezirksausschuss (BfA) Bildungspolitik, Forschung und Wissenschaft der CDU Nord-Württemberg nahm sich bei der Sitzung in Stuttgart diese Frage noch einmal genau vor.

Vittorio Lazaridis, Ministerialdirigent beim Kultusministerium, erläuterte wie das „Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung“, das „Institut für Bildungsanalyse“ und der wissenschaftliche Beirat als verzahnte Säulen des neuen Qualitätskonzepts stehen. Eine klare Linie in der Organisation ermögliche Angebote der Lehrerfortbildung unter einem Dach weiterzuentwickeln und zu überprüfen.

Bildungsprozesse und Bildungsergebnisse sollen systematischer erhoben werden und Verbesserungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen abgeleitet werden. „Eine durchdachte Bildungspolitik ist der Schlüssel für den Erfolg und die Entfaltung der Schülerinnen und Schüler“ freut sich Renate Heinisch Vorsitzende des BFA.

Alle Schularten würden ausgehend von der frühkindlichen Bildung in den Blick genommen. Diverse Fördermaßnahmen seien bereits angelaufen, so Heinisch. So soll der „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ die frühkindliche Bildung gezielt stärken. Die Grundschulen haben zudem nun mehr Lernzeit in Deutsch und Mathematik.

Zudem entwickle das Kultusministerium derzeit einen Rechtschreibrahmen für die Klassen 1 bis 10. Die Realschulen hätten jetzt mehr Poolstunden zur intensiveren Förderung leistungsstarker und leistungsschwacher Schüler, führte die Vorsitzende weiter aus. Eine Reform der gymnasialen Oberstufe schaffe zusätzliche Möglichkeiten der Profilbildung, und die Landesregierung nehme die Begabtenförderung stärker in den Blick.

Ferner arbeite das Kultusministerium an einem Konzept zur Stärkung der Schulleitungen. Außerdem überprüfe das Kultusministerium derzeit die Wirksamkeit der Sprachförderung in den Integrationsklassen.

Bildung, so waren sich alle Mitglieder des Bezirksfachausschusses einig, sei die „wichtigste Ressource unseres Landes“. Im Vordergrund stehe dabei die „Ausstattung“ des Menschen mit der Fähigkeit und Bereitschaft, die Welt in ihren vielfältigen Problemen und Dimensionen wahrzunehmen, mit zu gestalten und zu verantworten. Der Staat müsse sich darauf verlassen können, dass jungen Leuten eine demokratische Grundhaltung vermittelt werde. Diese könn sich nur über eine glaubwürdige erzieherische Vermittlung ausbilden.

Gegenstand der Sitzung waren auch die Empfehlungen von Prof. Buchhorn, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendmedizin am Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim, zu dieser Sitzung. „Das Phänomen einer Häufung kinder- und jugendpsychiatrischer Erkrankungen wie das Aufmerksamkeits-Defizit, Hyperaktivitäts Syndrom, Essstörungen sowie psychiatrische Störungen wie Autismus und Depressionen kommen in einer Häufigkeit vor, wie ich es in meiner Berufslaufbahn so nicht kennengelernt hatte“, sagte Professor Buchhorn. Aus seiner Sicht müssten ganz andere politische Maßnahmen ergriffen werden:

Optimierung der Ernährung und Förderung von Sport zur Verbesserung der Vagusaktivität; Verminderung der Noxen wie Feinstaub und unkontrollierter Medienkonsum; Schaffung einer Motivation fördernden, stressarmen Lernatmosphäre und ein stabiles häusliches Umfeld, was von den Kindern als Entspannungsinsel wahrgenommen wird.

Diese Positionen wurden von den Teilnehmern positiv aufgenommen.

Die Ergebnisse der Diskussion sollen in ein Positionspapier des Ausschusses einfließen.

Renate Heinisch wird nun durch zwei frisch gewählte Stellvertreter Dr. Manuel Agostini und Christof Straub unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018