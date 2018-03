Mehr Unfälle, aber weniger Verletzte

Anzeige

Die Anzahl der Fälle mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle sind mit insgesamt 695 Fällen gegenüber einem Vorjahresanstieg von 10,3 % um 3,5 % gefallen. Mit einem Anteil am Gesamtunfallaufkommen von 18,5 % liegen sie präsidiumsweit allerdings „nur“ im Mittelfeld.

Die Unfälle mit Personenschaden und die Gesamtzahl der Verunglückten sind auf Vorjahresniveau. Die Zahl der bei Unfällen Getöteten ist 2017 um 2 % gestiegen und liegt immer noch im Bereich des langjährigen Mittels von neun Unfällen pro Jahr. Die zehn tödlich Verletzten waren dabei am Unfallgeschehen wie folgt beteiligt: ein Lkw-Fahrer, drei Pkw-Fahrer, zwei Motorradfahrer, ein Leichtkraftradfahrer, zwei Beifahrer und eine Mitfahrerin. 225 der 431 Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich außerorts (52 %). Verglichen mit den Unfallfolgen ist festzustellen, dass das Risiko, außerorts schwer zu verunglücken, ungleich höher ist. So verunglückten alle Getöteten (100 %) und 80 der 133 schwer Verletzten (60 %) außerorts. Bei den leicht Verletzten war es etwa die Hälfte (52 %).

Tempoverstöße an erster Stelle

Hauptunfallursachen im Main-Tauber-Kreis sind mit großem Abstand Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, gefolgt von Vorfahrts- und Geschwindigkeitsverstößen. Bei den Unfällen mit Personenschaden verändert sich das Bild. Jetzt liegen Geschwindigkeitsverstöße mit 24 % deutlich an erster Stelle, gefolgt von Abstandsverstößen mit 16 % sowie Vorfahrtsverstößen mit 15,5 %. Bezogen auf einzelne Altersgruppen verursachen die 25- bis 64-Jährigen in allen Ursachenbereichen die meisten Unfälle, gefolgt von den jungen Erwachsenen, wobei die Senioren in dem Ursachenbereich Vorfahrt vor den jungen Erwachsenen liegen. Verkehrstüchtigkeit als Unfallursache vereint verschiedene Bereiche. Alkohol am Steuer wurde insgesamt 41 mal (2016: 57) festgestellt. In 30 Fällen lag die Blutalkoholkonzentration sogar über der absoluten Fahruntauglichkeitsgrenze von 1,09 Promille, was in der Regel mit einem Fahrerlaubnisentzug einhergeht. Der Einfluss von Betäubungsmitteln wurde im Vorjahr viermal und 2017 fünfmal festgestellt. Bei vier Unfällen war Übermüdung (2016: 7) und bei zehn Unfällen sonstige körperliche Mängel (2016: 8) die Unfallursache.

Fußgänger verunglückten 2017 bei 38 von 41 Unfällen. Ein Vergleich bis zum Jahr 2003 zurück zeigt, dass der Main-Tauber-Kreis 2017 erfreulicherweise weniger Gesamtunfälle (Durchschnitt 2003 bis 2016: 49), Unfälle mit Personenschaden (2003 bis 2016: 43) sowie Leicht- (2003 bis 2016: 26) und Schwerverletzte (2003 bis 2016: 15) bei Fußgängern gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2016 aufweist.

Obwohl Fußgänger zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern gehören, ist es sehr erfreulich, dass wie in den Vorjahren keine Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückten. In 13 Fällen verursachten die Fußgänger diese Unfälle selbst. Ihre häufigsten Fehler lagen in der Nichtbeachtung des Fahrverkehrs (6) und dem plötzlichen Hervortreten hinter Hindernissen (1).

2017 verunglückten bei 62 Unfällen insgesamt 59 Radfahrer. Pedelecs waren an sieben Unfällen beteiligt (2013: 3, 2016: 8). Wie in den Vorjahren verunglückte gut jeder dritte Radfahrer schwer. Bei 58 % der Unfälle waren sie Unfallverursacher.

2017 verunglückten bei 83 Unfällen insgesamt 72 Motorradnutzer, wobei der Rückgang bei den schwer Verletzten auf das Niveau von 2010 erfreulich ist. 2017 wurde kein Mitfahrer schwer- oder leicht verletzt, ein Mitfahrer wurde getötet. 61 % der Unfälle verursachte diese Zielgruppe selbst, wobei ihre häufigsten Fehler Verstöße gegen Geschwindigkeits-, Abstands- und Überholvorschriften waren.

40 der 83 Unfälle ereigneten sich außerorts. Hierbei wurden 40 Motorradnutzer verletzt. Zwei Motorradfahrer starben, als sie im Verlauf einer Rechtskurve infolge zu hoher Geschwindigkeit zu weit nach links kamen und jeweils mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierten.

2017 kamen bei 144 Unfällen mit Lkw-Beteiligung insgesamt 46 Personen zu Schaden. Bei 106 Unfällen (74 %) war der Lkw-Fahrer Unfallverursacher. Hierbei verunglückten 27 Personen. Die häufigsten Ursachen der Lkw-Fahrer waren Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (43) sowie Vorfahrtsverstöße und Abstandsverstöße mit jeweils neun Fällen.

Kinder waren 2017 an 16 Unfällen aktiv beteiligt, und zwar sechsmal als Radfahrer und zehnmal als Fußgänger. Hierbei wurden 16 Kinder verletzt (vier schwer, zwölf leicht).

Als Mitfahrer in Fahrzeugen verunglückten 18 Kinder, sechs schwer und zwölf leicht. Die Gefahr der Kinder, als passiver Mitfahrer zu verunglücken, ist genauso groß wie als aktiver Radfahrer. Beide Verkehrsbeteiligungen zeigen, dass der sachgerechten Sicherung im Fahrzeug als auch dem Fahrradhelm eine überragende Bedeutung zukommt.

Junge Erwachsene mit einem Bevölkerungsanteil von 7,9 % waren 2017 an 319 Unfällen und somit an fast jedem vierten Unfall im Main-Tauber-Kreis beteiligt, ebenso bei Unfällen mit Personenschaden. Hierbei wurden 111 junge Erwachsene verletzt. Bei 56 % aller Unfälle waren sie Unfallverursacher. Bei ihrer Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden stieg dieser Anteil auf 72 %, wobei 128 Personen zu Schaden kamen, was einem Anteil von 23 % aller im Kreis Verunglückten entspricht. 154 der 319 Unfälle ereigneten sich außerorts.

Ältere Menschen mit einem Bevölkerungsanteil von 21,3 % waren 2017 an 303 Unfällen beteiligt, was einem Anteil von 21,3 % am Gesamtunfallaufkommen entspricht. Ihr Anteil bei Unfällen mit Personenschaden beläuft sich auf 25,6 %. Hierbei wurden 73 ältere Menschen verletzt. 94 der 303 Unfälle ereigneten sich außerorts.

Bei 65,6 % aller Unfälle waren sie Unfallverursacher. Bei ihrer Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden liegt dieser Anteil ebenfalls bei 65,6 %, wobei 81 Personen zu Schaden kamen, was einem Anteil von etwa 14,3 % aller im Landkreis Verunglückten entspricht.

Die Unfallursachenstatistik zeigt, dass ältere Menschen deutlich defensiver unterwegs sind als junge Erwachsene. Bei den Unfallursachen, denen in der Regel komplexe Verkehrssituationen zugrunde liegen oder die eine gewisse Beweglichkeit (Kreuzungen, Einmündungen) erfordern, sind sie im Vergleich zur allgemeinen Ursachenstatistik deutlich überrepräsentiert.

Maßnahmen der Polizei

Ziel des Polizeipräsidiums Heilbronn ist es, die Zahl der bei Unfällen Getöteten und Schwerverletzten nachhaltig zu senken. Dazu wird die Polizei in der Verkehrsüberwachung ihren Fokus vor allem auf die jungen Erwachsenen und neben den Hauptunfallursachen wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Überholen, Alkohol auch auf die Mitursachen wie unzureichende Gurtsicherung und Ablenkung richten. Dass hier Handlungsbedarf gegeben ist, zeigen schon allein die Ergebnisse aus der Verkehrsüberwachung der Polizeireviere Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Dramatisch angestiegen sind die Verstöße bei der Gurtsicherung (2332 im Jahr 2017) gegenüber 1226 im Jahr zuvor. Mit dem Handy am Ohr wurden 2017 805 Fahrer, 2016 465 Fahrzeugführer erwischt.

Ein weiterer Schwerpunkt zur Reduzierung der Verkehrsunfälle ist die Feststellung von Unfallhäufungsstellen. Diese werden derzeit für den Main-Tauber-Kreis ausgewertet, um dann zusammen mit den Verkehrsbehörden Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erarbeiten.

Neckar-Odenwald-Kreis: Im Vergleich zum präsidiumsweiten Anstieg von 0,2 % stieg die Zahl der Unfälle im Neckar-Odenwald-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Dieser Anstieg ist ausschließlich den Sparten der Kleinstunfälle (+8 %), mit ihrem zahlenmäßig größten Anteil, und den Unfällen mit bedeutendem Sachschaden (+ 4,6 %) geschuldet. Unfälle mit Personenschaden (-25,5 %) sind 2017 signifikant gesunken. 375 bedeutende Unfälle, davon 139 mit Personenschaden, ereigneten sich außerorts.

Die Anzahl der Unfälle mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ist mit insgesamt 695 Fällen um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit einem Anteil von 19,5 % am Gesamtunfallaufkommen liegen sie präsidiumsweit im unteren Bereich.

Unfälle mit Personenschaden sind nach einem Anstieg 2016 im Jahr 2017 mit - 25,5 % auf einen bisher einmaligen Tiefstand gefallen. Die Zahl der Verunglückten fiel sogar um -26,9 %, wobei diese Reduzierung sich gleichmäßig bei den Kategorien der Leichtverletzten und Schwerverletzten ausbildet. Die Zahl der bei Unfällen Getöteten liegt trotz einer Steigerung 2017 immer noch deutlich unter dem langjährigen Mittel von zehn Getöteten pro Jahr.

Die sechs tödlich Verletzten waren dabei am Unfallgeschehen wie folgt beteiligt: drei Pkw-Fahrer, zwei Motorradfahrer, ein Beifahrer.

139 der 304 Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich außerorts (54,3 %). Verglichen mit den Unfallfolgen ist festzustellen, dass das Risiko, außerorts schwer zu verunglücken, ungleich höher ist. So verunglückten alle Getöteten (100 %) und 66 der 105 schwer Verletzten (63 %) außerorts. Bei den 132 leicht Verletzten waren es etwas weniger als die Hälfte (44 %).

Hauptunfallursachen im Neckar-Odenwald-Kreis sind nach wie vor Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren gefolgt von Geschwindigkeits-, Abstands- und Vorfahrtsverstößen.

Bei den Unfällen mit Personenschaden verändert sich das Bild. Jetzt liegen Geschwindigkeitsverstöße mit +40% deutlich an erster Stelle, gefolgt von Vorfahrtsverstößen (20 %) und Abstandsverstößen (16 %).

Bezogen auf einzelne Altersgruppen verursachen die 25- bis 64-Jährigen in allen Ursachenbereichen die meisten Unfälle. Junge Erwachsene sind in den Ursachenbereichen Geschwindigkeit und Überholen zahlenmäßig vor den Senioren. Bei der Ursache Abstand liegen die Senioren (26 Unfälle) vor den jungen Erwachsenen (16 Unfälle), wobei sich das Verhältnis bei den Unfällen mit Personenschaden dreht (Senioren: fünf, junge Erwachsene: neun Unfälle).

Verkehrstüchtigkeit als Unfallursache vereint verschiedene Bereiche. Alkohol am Steuer wurde insgesamt 40 Mal festgestellt (2016: 56). In 26 Fällen lag die Blutalkoholkonzentration sogar über der absoluten Fahruntauglichkeitsgrenze von 1,09 Promille, was in der Regel mit einem Fahrerlaubnisentzug einhergeht. Das Führen unter Einfluss illegaler Drogen wurde mit zunehmender Tendenz festgestellt. Dreimal waren sie die Hauptunfallursache (2016: 11), teilweise kombiniert mit Alkohol. Bei neun Unfällen waren Übermüdung (2016: 3) und bei zehn Unfällen sonstige körperliche Mängel (2016: 13) die Unfallursache. Fußgänger verunglückten 2017 bei 22 von 27 Unfällen. Ein Vergleich bis zum Jahr 2003 zurück zeigt, dass im Neckar-Odenwald-Kreis 2017 gegenüber den Vorjahren die wenigsten Gesamtunfälle (Durchschnitt 2003-2016: 44), Unfälle mit Personenschaden (2003-2016: 39) sowie Leicht- (2003-2016: 26) und Schwerverletzte (2003-2016: 14) bei Fußgängern stattfanden.

Kein Fußgänger getötet

Erfreulich ist, dass wie in den Vorjahren (bis 2013) kein Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückte. In sechs Fällen verursachten die Fußgänger diese Unfälle selbst. Ihre häufigsten Fehler lagen in der Nichtbeachtung des Fahrverkehrs (3). 2017 verunglückten bei 32 Unfällen insgesamt 27 Radfahrer. Pedelecs waren an vier Unfällen beteiligt (2015: 1, 2016: 4). Bei 53 % der Unfälle waren Radfahrer Unfallverursacher. 2016 und 2017 verunglückte gut jeder dritte Radfahrer schwer.

2017 verunglückten bei 49 Unfällen insgesamt 50 Motorradnutzer, wobei der Rückgang bei den schwer Verletzten mit 22 auf das Niveau von 2013 erfreulich ist. Zwei Mitfahrer wurden schwer und drei leicht verletzt. 57 % der Unfälle verursachten sie selbst, wobei ihre häufigsten Fehler Verstöße gegen Abstands- oder Geschwindigkeitsvorschriften waren. 28 der 49 Unfälle ereigneten sich außerorts. In allen Fällen wurden hierbei die Motorradnutzer verletzt.

2017 kamen bei 145 Unfällen mit Lkw-Beteiligung insgesamt 43 Personen zu Schaden. Bei 106 Unfällen (73 %) war der Lkw-Fahrer Unfallverursacher. Hierbei verunglückten 27 Personen. Die häufigsten Ursachen im NOK bei den Lkw-Fahrern waren Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren (27), Vorfahrt (18), Geschwindigkeit (14) sowie mangelndes Abstandsverhalten mit 13 Ursachen.

Kinder waren 2017 an neun Unfällen aktiv beteiligt, und zwar viermal als Radfahrer und fünfmal als Fußgänger. Hierbei wurden acht Kinder verletzt (drei schwer, fünf leicht).

Kinder im Auto richtig sichern

Als Mitfahrer in Fahrzeugen verunglückten 16 Kinder, davon vier schwer und zwölf leicht. Damit ist die Gefahr für Kinder, im Straßenverkehr zu verunglücken, als Mitfahrer im Pkw am höchsten. Der richtigen Sicherung der Kinder in Fahrzeugen kommt damit eine herausragende Bedeutung zu.

Junge Erwachsene mit einem Bevölkerungsanteil von 8,1 % waren 2017 an 301 Unfällen und somit an jedem vierten Unfall im Neckar-Odenwald-Kreis beteiligt, bei Unfällen mit Personenschaden sogar an mehr als jedem Dritten. Hierbei wurden 87 junge Erwachsene verletzt.

Bei 62 % aller Unfälle waren sie Unfallverursacher. Bei ihrer Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden steigt dieser Anteil auf 70 %, wobei 94 Personen zu Schaden kamen, was einem Anteil von 23 % aller im Kreis Verunglückten entspricht.

Ältere Menschen mit einem Bevölkerungsanteil von 20,3 % waren 2017 an 227 Unfällen beteiligt, was einem Anteil von 17,2 % am Gesamtunfallaufkommen entspricht. Ihr Anteil bei Unfällen mit Personenschaden beläuft sich auf 17,1 %. Hierbei wurden 35 ältere Menschen verletzt. 46 der 227 Unfälle ereigneten sich außerorts. Bei 67 % aller Unfälle waren sie Unfallverursacher. Bei ihrer Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden liegt dieser Anteil bei 69 %, wobei 50 Personen zu Schaden kamen, was einem Anteil von etwa 12,1 % aller im Kreis Verunglückten entspricht. Die Statistik zeigt auch im Neckar-Odenwald-Kreis, dass ältere Menschen deutlich defensiver unterwegs sind als junge Erwachsene.

Ziel der Polizei ist es, die Zahl der bei Unfällen Getöteten wieder zu minimieren und die der Schwerverletzten noch weiter zurück zu führen. Dazu will die Polizei in der Verkehrsüberwachung ihren Fokus auf die jungen Erwachsenen und neben den Hauptunfallursachen auch auf die Mitursachen wie unzureichende Gurtsicherung und Ablenkung richten. Wie im Main-Tauber-Kreis auch sollen die Unfallschwerpunktstellen ausgewertet werden.

