Mehrere Verletzte durch Hundebisse

In Weinsberg griff am Montagnachmittag ein Mischlingshund in der Weibertreustraße zwei Spaziergängerinnen an.

Frauen gebissen

Das schäferhundgroße Tier war aus einem Grundstück entwichen und biss einer der Frauen in den Bauch. Als ihre Schwester helfen wollte und versuchte, den Hund wegzustoßen, wurde auch sie zweimal gebissen. Dann rannte das Tier auf das Grundstück zurück. Dort gab er allerdings keine Ruhe, sondern bellte weiterhin aggressiv Fußgänger an.

Tierrettung alarmiert

Deshalb alarmierte die verständigte Polizei die Tierrettung. Die Spezialisten fingen den Hund ein und übergaben ihn später dem inzwischen verständigten Besitzer. Gegen diesen und die Hundehalterin aus Untereisesheim laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

