Mehrfamilienhaus stand in Flammen

Heilbronn.Vermutlich ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper brach am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Großgartacher Straße ein Brand aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Terrasse des Erdgeschosses voll in Flammen. Die Flammen reichten bis zum Dach des Wohnhauses, in dem insgesamt elf Personen wohnen. Im Erdgeschoss und den ersten beiden Obergeschossen

...