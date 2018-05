Mit Dachlatte Ehefrau geschlagen

Anzeige

Aalen.Nachdem das Abendessen nicht wie erwartet pünktlich auf dem Tisch stand, hat am Sonntagabend ein 49 Jahre alter Mann in Aalen seine 39-jährige Ehefrau krankenhausreif geschlagen.

Der Mann war gegen 20.45 Uhr nach Hause gekommen und hatte sich geärgert, nachdem das Essen noch nicht zubereitet auf dem Tisch stand. Daraufhin holte er eine Dachlatte und schlug auf seine in der Küche stehenden Frau ein.

Die 39-Jährige flüchtete in ein anderes Zimmer, wohin der Mann folgte und sie mit Faustschlägen traktierte. Die im Gesicht und an anderen Körperstellen verletzte Frau konnte sich schließlich auf die Straße in Sicherheit bringen.