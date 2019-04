Mit Flasche im Gesicht verletzt

Großgartach.Ins Gesicht seines Widersachers schlug ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen vor einer Diskothek in Großgartach. Dabei benutzte er eine abgeschlagene Glasflasche, so dass sein Gegenüber eine stark blutende Wunde erlitt.

Stark blutende Wunde

Der mutmaßliche Täter hatte zuvor eine handfeste Auseinandersetzung mit seinem Bruder. Ein 19-Jähriger wollte schlichten, woraufhin der 29-Jährige zu einem Mülleimer ging, aus diesem die Glasflasche holte und deren Boden abschlug. Dann griff er den Jüngeren an. In der Folge kam es zu Tumulten mit mehreren der Anwesenden. Es wurde auch Pfefferspray eingesetzt, wodurch mehrere Beteiligte anschließend über Schmerzen klagten. Der mit der Flasche verletzte junge Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der als gewalttätig polizeibekannte Tatverdächtige und dessen Bruder wurden vorläufig festgenommen.

