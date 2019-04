Mit Flasche Kunden attackiert

Neuenstadt.Offenbar suchten zwei junge Männer in der Nacht zum Sonntag an einer Tankstelle in Neuenstadt Streit. Einer sprach einen tankenden Autofahrer an, beleidigte ihn und fragte, ob er ein Problem habe. Nachdem er dies verneinte, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht und ging zusammen mit dem zweiten Mann zum Nachtschalter. Nach dem Tanken stellte sich der Autofahrer hinter dem Duo an und wurde wieder von dem Haupttäter angemacht. Es kam zu einer Schlägerei, bei der einer der Täter mit einer Whisky-Flasche auf seinen Widersacher und zwei zunächst unbeteiligte Kunden einschlug. Erst als eine Frau in die Tankstelle fuhr und laut „Auseinander“ schrie, trollte sich das Duo. Die drei Opfer erlitten leichte Verletzungen. Die Täter sind bislang unbekannt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019