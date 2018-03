Mobiles Abgasgerät geht in Betrieb

Anzeige

Stationär bedeutet, dass das Fahrzeug auf einem sogenannten Rollenprüfstand betrieben wird. Es bewegte sich nicht aus der Halle, die Fahrbahn wird durch Rollen unter den Rädern simuliert. „Das ist auch Kern des Dieselskandals: Einige Hersteller hatten ihre Motorsteuergeräte so programmiert, dass unter Laborbedingungen die Emissionen minimal waren, im normalen Betrieb auf der Straße die Fahrzeuge jedoch weit mehr Schadstoffe abgeben. In einigen Fällen wurde das sogar so umgesetzt, dass die Steuerung einen Test auf dem Rollenprüfstand erkannte und sie nur in diesem Fall auf eine saubere Betriebsart umstellte“, erklärt Koch-Gröber.

„Mit dem mobilen Abgasmessgerät, das üblicherweise auf einer Anhängerkupplung am Fahrzeug befestigt wird, können wir nun auch direkt auf der Straße unter realen Bedingungen messen“.

Das Gerät erlaubt Koch-Gröber, seine Forschungen zur kraftstoff-sparenden Betriebsweisen um den Aspekt Abgas-Emissionen zu erweitern. Außerdem sollen auch die Studierenden der Fakultät für Mechanik und Elektronik das PEMS für studentische Projekte nutzen. Das Messsystem im Wert von etwa 200 000 Euro finanzierte zur einen Hälfte die Hochschule zur anderen das Großgeräteprogramm des Landes Baden-Württemberg. Leichte Nutzfahrzeuge sind der Schwerpunkt für erste Messreihen der Wissenschaftler im Frühjahr 2018. Daher wendet sich Professor Koch-Gröber mit einen Aufruf an die Bevölkerung: Wer ein Fahrzeug der Typen „Mercedes Sprinter“, „VW Crafter“, „Fiat Ducato“, „Ford Transit“ oder „Renault Master“ ab dem Baujahr 2008, gerade auch in der Lkw-Ausführung über 3,5 Tonnen (oft mit Zwillingsreifen an der Hinterachse) besitzt und es für einen Tag und eine Messfahrt der Hochschule Heilbronn zur Verfügung stellen würde, kann sich unter Angabe seiner Fahrzeug- und Kontaktdaten per E-Mail unter hermann.koch-groeber@hs-heilbronn.de melden. hhn

