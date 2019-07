Monte Carlo das Maß aller Dinge

Heilbronn.Man wächst mit seinen Aufgaben. Und nach einem fulminanten 20-Jahr-Jubiläum mit einer grandiosen Show 2018 stellt sich die Frage, wie man das alles noch toppen kann. Sich auf den Erfolgen ausruhen ist für den Heilbronner Weihnachtscircus jedenfalls keine Option. „Wir kennen unser treues Publikum, und uns ist klar, wir geben wieder richtig Gas, damit wir noch besser werden“, so Sascha Melnjak, seit 21 Jahren umtriebiger Produzent des mit über 80 000 Besuchern größten Live-Events in Heilbronn.

„Wir orientieren uns in erster Linie am Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“, erklärt Sascha Melnjak. Auf dem jährlich stattfindenden, größten Festival der Welt treten nur die Besten auf, und gerade diese Künstler will der Heilbronner Weihnachtscircus um jeden Preis engagieren. Das hört sich leichter an als es ist, denn oft sind die „Wunschdarbietungen“ auf Jahre hin ausgebucht.

Das Casting-Team des Heilbronner Weihnachtscircus muss also schnell sein und die richtigen Kontakte zu den bedeutenden Künstleragenturen pflegen. Dann klappt es so optimal wie in diesem Jahr und Heilbronn wird zum Festival der Gewinner von Monte Carlo.

Für tausende Fans des Heilbronner Weihnachtscircus ist der 1. August traditionell der wichtigste Termin. Denn dann beginnt traditionell der Vorverkauf.

Über 10 000 Tickets gehen an diesem Tag über den Ladentisch der Vorverkaufsstellen oder werden im Online-Shop des Weihnachtscircus bestellt.

Ein Blick ins Weltall

Unter einem Goldenen Clown beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo machen es die „Richters“ vom Ungarischen Nationalcircus nicht. Und deshalb ist auch ihre Jockey-Nummer entsprechend prämiert. Die sechsköpfige Truppe um Jozsef Richter setzt mit dieser Darbietung neue Standards in einem schwierigen und nicht ungefährlichen Genre.

In diesem Jahr überrascht der Heilbronner Weihnachtscircus allein mit vier Darbietungen, die auf dem „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“ mit dem seltenen Goldenen Clown ausgezeichnet wurden. Die Flying Tabares, die größte Flugtrapeztruppe der Welt aus Argentinien, komplettiert die goldene Quadrologie.

Punktlandung auf dem Mond. Aus Ungarn anfliegend, landen die drei „Simets“ im Zelt des Heilbronner Weihnachtscircus. Sicher nicht zufälligerweise nennt Laszlo Simet seine Stahlkonstruktion Semaphor. Der Weihnachtscircus verspricht mit dieser Nummer einen abenteuerlichen und konkurrenzlos spektakulären Blick in die Zukunft.

Neben dem Internationalen Circusfestival von Monte Carlo, dem weltweit einmaligen Traditionsfestival, hat sich das Festival Internacional del Circ Elefant D‘Or im spanischen Girona zum größten Zukunftsfestival entwickelt.

Der Heilbonner Weihnachtscircus hat zwei der schönsten Darbietungen vom Fleck weg engagiert.

Erstmals können Artisten aus Vietnam an den Strapaten bewundert werden, und mit dem jungen Chilenen Sergio Paolo komplettiert der beste Bounce-Juggling-Artist der Welt das Programm. Mit über 60 Artisten aus Ungarn, Vietnam, Österreich, Argentinien, Tschechien, Irland, Chile, Mexiko, Italien, Russland, Schweiz, Ukraine, USA und Deutschland knüpft der Heilbronner Weihnachtscircus nahtlos an das große Jubiläumsprogramm des vergangenen Jahres an und präsentiert wieder die besten Artisten, Tierlehrer und Clowns der Welt.

Premiere am 18. Dezember

Premiere hat der 21. Heilbronner Weihnachtscircus am Mittwoch, 18. Dezember, mit einer großen Familienvorstellung zu reduzierten Einheitspreisen um 15.30 Uhr und der festlichen Abend-Gala um 20 Uhr.

Die weiteren Vorstellungen sind bis zum 6. Januar täglich um 15.30 Uhr und 20 Uhr.

Am 24. Dezember gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Am Neujahrstag ist spielfrei und am Montag, 6. Januar, gibt es eine Dank- und Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019