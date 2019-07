Motorradfahrer schwer verletzt

Osterburken/Boxberg.Kompliziert erwies sich die Anfahrt zu einer Unfallstelle auf der A 81 bei Osterburken am Mittwoch. Gegen 16.45 Uhr wurde gemeldet, dass zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg in Fahrtrichtung Würzburg ein Motorradfahrer gestürzt sei. Ein zufällig anwesender Sanitäter nahm sofort Wiederbelebungsmaßnahmen vor. Da die Fahrbahn blockiert war, sich der Verkehr in der Baustelle vor der Unfallstelle staute und deshalb das Bilden einer Rettungsgasse nicht möglich war, mussten die Rettungsfahrzeuge auf der anderen Seite anfahren. Um schnell vor Ort zu sein, wurde deshalb auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Aufgrund der Maßnahmen von der Gegenfahrspur aus und der Landung des Hubschraubers musste die Autobahn auch in Richtung Heilbronn gesperrt werden. Im Baustellenbereich hatte es vermutlich wegen eines Pannenfahrzeugs einen Stau geben, weshalb alle Fahrezeuge bremsen mussten. Dies bemerkte der Kradlenker offenbar zu spät und fuhr mit seinem Motorrad gegen das Heck eines Autos, wodurch er zum Sturz kam. Der Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

