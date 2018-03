Mutmaßliche Dealer in Haft

Anzeige

Heilbronn/Aschaffenburg.Im Rahmen langfristiger Ermittlungen gegen verschiedene Tatverdächtige aus dem Stadtgebiet Heilbronn gelang es Ermittlern der Kripo Heilbronn, Ende Januar einen seit vielen Jahren im Raum Heilbronn wohnhaften 30-jährigen Syrer festzunehmen, der zwischenzeitlich aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn in Untersuchungshaft sitzt.

Der Mann steht im Verdacht, bereits seit Dezember 2016 in Heilbronn an einen Abnehmer Marihuana im Kilogrammbereich geliefert zu haben und mit Amphetaminen zu handeln. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler etwa 60 Gramm Amphetamin, 80 Gramm Marihuana und 2200 Euro mutmaßliches Dealergeld. Möglicherweise war der Mann auch an einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Heilbronn 2016 beteiligt.

Bereits am Montag hat die Aschaffenburger Kripo einen 22-Jährigen festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Etwa ein Kilogramm Marihuana wurde sichergestellt. Der mutmaßliche Haupttäter befindet sich in U-Haft. Im Zuge anderer Ermittlungen haben Rauschgiftfahnder Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogenhändler aus dem Main-Kinzig-Kreis erhalten.