Nachhaltige Impulse bewirkt

Öhringen.Die Stadt Öhringen richtete im Jahr 2016 die Landesgartenschau aus. Die Gesellschaft, die zur Organisation der Veranstaltung im Dezember 2012 gegründet worden ist, wird nach rund sechs Jahren zum 31. Dezember dieses Jahres aufgelöst. Dies haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung beschlossen. Insgesamt wurde eine sehr positive Schlussbilanz gezogen.

Vom 22. April bis 9. Oktober 2016 präsentierte Öhringen knapp 1,4 Millionen Gästen mit der 26. baden-württembergischen Landesgartenschau eine Fülle von kulturellen, gärtnerischen und floristischen Attraktionen.

„Überaus erfolgreich“

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Oberbürgermeister Thilo Michler, bezeichnete die Landesgartenschau Öhringen als überaus erfolgreich. „Großveranstaltungen wie eine Landesgartenschau können in der Regel nicht ohne finanzielle Unterstützung durch die ausrichtende Stadt ausgerichtet werden. In Öhringen jedoch stehen den Kosten der Veranstaltung in Höhe von 10,3 Millionen Euro Einnahmen von 13,9 Millionen Euro gegenüber.“ Es kamen über 600 000 Besucher mehr, als geplant.

Gutes Ergebnis erwirtschaftet

Der Geschäftsführer der Landesgartenschau und ehemalige Finanzbürgermeister der Stadt, Erich Herrmann, bezifferte die Mehreinnahmen auf 5,8 Millionen Euro, während die Ausgaben lediglich 300 000 Euro über dem Planansatz lagen. „Bei keiner bisherigen Landesgartenschau ist ein auch nur annähernd so gutes Ergebnis erwirtschaftet worden.“

Den Erfolg führt Herrmann zurück auf die hervorragende Planung der Landschaftsarchitekten des Büros RMP aus Bonn, das erstklassige Veranstaltungsprogramm, die sehr guten Ausstellungsbeiträge des gärtnerischen Berufsstandes und der Floristen sowie insbesondere die unglaubliche Unterstützung des Freundeskreises der Landesgartenschau Öhringen. Fast 1000 ehrenamtliche Helfer haben mit viel Engagement zum Erfolg der Landesgartenschau beigetragen.

Rund 32 Millionen Euro hat Öhringen in Grünanlagen, Infrastruktur und Gebäude investiert. Dafür gab es vom Land Baden-Württemberg 13,6 Millionen Euro Zuschüsse.

Dabei wurde auf Nachhaltigkeit besonderer Wert gelegt: So wurde der Hofgarten saniert und mit barrierefreien Wegen erschlossen. Die drei neuen Spielplätze sowie eine Skateanlage erfreuen sich großer Beliebtheit, ebenso wie das neue Tiergehege und der Landschaftspark in der Cappelaue mit dem Imkerpavillon und der von den Weingärtnern bewirtschafteten „Scheune“.

Zum Jugendhaus ausgebaut

Der ehemalige Landkreispavillon ist zwischenzeitlich zum „Jugendhaus“ ausgebaut worden und ist fester Bestandteil der Öhringer Jugendarbeit. In der renaturierten Ohrn hat die Anzahl der Fischarten und der Kleinstlebewesen erheblich zugenommen, die drei neuen Brücken über den Bachlauf ermöglichen eine gute Erschließung des Geländes.

Im Vorfeld der Landesgartenschau wurde auch das Hoftheater renoviert sowie der Ostflügel im Schloss saniert und ausgebaut. Das dort untergebrachte Café Nussknacker wird sehr gut angenommen.

Ziele erreicht

Die Ziele der Landesgartenschau seien in vollem Umfang erreicht worden, so Oberbürgermeister Michler. „Von der Gartenschau sind nachhaltig wirkende Impulse für die künftige Entwicklung der Stadt ausgegangen,“ betonte er. „Sie war ein Jahrhundertereignis und hat alle Erwartungen übertroffen.“

Der Aufsichtsrat und der Öhringer Gemeinderat sind einhellig der Meinung, dass die 15 Millionen Euro, die die Stadt dafür ausgegeben hat, eine sehr gute und lohnende Investition waren und sind, heißt es abschließend in einem gemeinsamen Pressebericht der Stadt Öhringen und Landesgartenschau Öhringen 2016 GmbH.

