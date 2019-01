Natur mit urbanem Wohnen kombiniert

Heilbronn.Die Blumenzwiebeln sind gesteckt, die Rosen gepflanzt: Wenn die Bundesgartenschau vom 17. April bis 6. Oktober ihre Pforten öffnet, soll den Besucher ein wahres Gartenparadies erfreuen. So wünscht es sich Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn GmbH.

Unter dem Motto „Blühendes Leben“ gehen auf 40 Hektar Fläche gärtnerisches Können und Architektur eine faszinierende Symbiose ein. Auf dem ehemaligen Hafengelände mitten in Heilbronn entsteht ein neuer Stadtteil. Laut Faas ist es die erste Bundesgartenschau, „die eine Garten- und Stadtausstellung kombiniert und sich Garten- und Blumenvielfalt, eine ausgedehnte Uferlandschaft am Alt-Neckar sowie ein Ensemble kompakt gebauter Häuser zu einem großen Ganzen verbindet“.

So hat die Schau für ihn auch zwei wichtige Elemente. Zum einen den grünen Bereich mit Natur und Wasser, zum anderen die städtebauliche Entwicklung des Areals am früheren Hafengelände und Güterbahnhof. „Mit der Buga als Motor der Stadtentwicklung verwandelt sich der Bereich in eine grüne Oase.“

Grüne Aase statt Altlasten

Es sei richtig zur Sache gegangen, berichtet Faas von großen Erdbewegungen seit Baubeginn November 2013. 300 Tonnen Altlasten aus der Zeit als Industriegelände wurden entfernt, 13 Tonnen an Kampfmittel als Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg geräumt. Entstanden ist ein neuer Stadtteil, in dem künftig über 3000 Menschen leben und arbeiten können. Bereits heute leben rund 700 Menschen auf dem Areal.

Zentrales Thema der Buga sind aber die Pflanzen. „Wir wollen die Wurzeln einer solchen Schau ernst nehmen und alles bieten, was man davon erwartet.“ In Heilbronn heißt das: eine Million Blumenzwiebel, 100 000 Stauden und 8000 Rosen, 1700 Pappeln als Energieholz und rund 1000 weitere Bäume. Die Besucher erwarten Themengärten und Gartenwelten mit Heilkräutern oder alten Obstbäumen. Besonders spannend findet Faas den Pilzgarten, auf den er sich persönlich sehr freut. „Wir wollen auch bei den 23 wechselnden Blumenschauen Akzente setzen.“ Daneben steht das im Mittelpunkt, „was in der Stadt eine Rolle spielt“: Das Kulturgut Wein, der in den Hängen rund um die Neckarstadt seit Jahrhunderten gedeiht, oder auch das Thema Salz.

Die Buga-Macher nehmen den Fluss in den Fokus: 1,6 Kilometer lang ist der Neckaruferpark am Alt-Neckar, rund die Hälfte davon wurde renaturiert, zwei Seen hat man für die Schau angelegt. Damit spielt auch das Wasser eine große Rolle.

Gleichzeitig zur Leistungsschau des Gartengewerbes wird ein spannender Blick in die Zukunft gewagt. „Wie muss sich eine Stadt aufstellen, damit sich die Menschen darin wohlfühlen?“ Dieser Frage stellen sich die Verantwortlichen. Aspekte für Faas sind die Digitalisierung und Mobilität der Menschen, denen in Ausstellungen Rechnung getragen wird. Ein anderer ist der Bereich Wohnen. So entsteht auf dem Gelände der Gartenschau das größte Holzhochhaus Deutschlands. Insgesamt wurden für die Stadtausstellung 23 neue Häuser errichtet, darunter auch eine Jugendherberge. „Sie bilden den ersten Bauabschnitt des neuen Stadtquartiers Neckarbogen“, erläutert Faas.

Den Höhepunkt der Schau gibt es für den Geschäftsführer nicht. „Die Vielfalt der Themen ist das Besondere“, sagt Faas und verweist auf über 5000 Veranstaltungen und 22 hochwertige Kunstbeiträge. Einen Komplex will er aber nicht unerwähnt lassen: die spektakulären Wasserinzenierungen. Sie sollen am Abend mit einer Feuer- und Filmshow begeistern.

„Die Besucher sollen bei uns in Heilbronn einen schönen Tag erleben“, ist Faas’ Wunsch. Ganz besonders will man Familien mit Kindern und junge Erwachsene anlocken – mit speziellen Angeboten und Dauerkarten. Kinder bekommen ihre Freiräume auf der Gartenschau mit verschiedenen Spielplätzen, aber auch mit einem Kletterfelsen und einem Riesenfloß.

Die Buga mit ihrem Maskottchen, dem pinken Gartenzwerg Karl, ist in Heilbronn angekommen. 86 Prozent der Bürger hielten die Schau wichtig für ihre Stadt, freut sich Faas über die große Resonanz. Schließlich stecken zwölf Jahre Vorbereitung dahinter.

