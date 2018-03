Neue Wege bei Nachwuchsausbildung

Anzeige

Auch dort zeigte sich durch den demografischen Wandel der Fachkräftemangel, und die Abwanderung junger Menschen in die Großstadt setzte ein. Ziehl-Abegg war davon in seinem Werk in Marcali ebenfalls betroffen. Denn die Nachwuchsgewinnung in dem ländlichen Umfeld fiel schwer.

Der erste Schritt gegen diese Entwicklung war die Einrichtung einer Lehrwerkstatt nach deutschem Vorbild im Jahr 2013. Aktuell absolvierten damals dort 16 junge Menschen ihre Ausbildung zum Industriemechaniker, 24 zum CNC-Dreher. Das duale Studium war nur die logische Konsequenz aus den guten Erfahrungen mit der dualen Ausbildung. Eng eingebunden war auch die Geschäftsleitung des ungarischen Werks, denn damit konnte man den jungen Menschen nun gleich zwei erprobte Wege ins Berufsleben anbieten. Durch den dualen Weg ergibt sich eine starke Anbindung an das Unternehmen.

Derzeit sind bei Ziehl-Abegg 162 junge Menschen in der dualen Ausbildung und im dualen Studium. Mit dieser Investition von insgesamt rund drei Millionen Euro jährlich hofft die Unternehmensführung natürlich auch, dass man die Jugend für eine weitere Tätigkeit bei Ziehl-Abegg begeistern kann, zumal eine unbefristete Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt wird.

Ziehl-Abegg ist in Marcali der größte Arbeitgeber und mit mehr als 700 Mitarbeitern das weltweit größte Werk des deutschen Industrieunternehmens. Neben Ungarn wird die duale Ausbildung oder das duale Studium von Ziehl-Abegg auch in Spanien, Brasilien und in Frankreich angeboten.

Auslandsaufenthalt

Wie in Deutschland gibt es während der gesamten Studienzeit eine monatliche Vergütung. So wie Ziehl-Abegg allen deutschen Auszubildenden und Dualen Studenten einen Auslandsaufenthalt anbietet, gilt dies auch für die dualen Studenten in Ungarn, Spanien, Frankreich und Brasilien, wie Fenkl im Gespräch mit der Ministerin die internationale Komponente unterstrich. Ein Thema der Gesprächsrunde war ebenso das schwindende Interesse der Schulabgänger an einer klassischen Berufsausbildung. Hier wolle man gegensteuern und deutlich machen, dass das Bildungsangebot in der Bundesrepublik sehr durchlässig sei, aber nicht nur der akademische Abschluss gefragt sei, so die Kultusministerin.

Ziehl-Abegg gehört zu den international führenden Unternehmen im Bereich der Luft- und Antriebstechnik mit darauf abgestimmter Regeltechnik. Beispiele für Einsatzgebiete der Produkte sind Wärme- und Kälteanlagen oder Reinraum- und Agraranlagen. Ziehl-Abegg hat schon in den fünfziger Jahren die Basis für moderne Ventilatorenantriebe geschaffen. Außenläufermotoren, die noch heute weltweit Stand der Technik sind.

Ein weiterer Bereich sind elektrische Motoren, die beispielsweise in Aufzügen, medizinischen Anwendungen (Computertomographen) oder Tiefsee-Unterwasserfahrzeugen für Antrieb sorgen. Das Thema Elektromobilität im Straßenverkehr wurde 2012 bei Ziehl-Abegg Automotive angesiedelt. Hier werden vor allem Elektroantriebe für Stadtbusse im Öffentlichen Personen-Nahverkehr mit Motoren von Ziehl-Abegg ausgerüstet. Das stark exportorientierte High-Tech-Unternehmen besticht durch eine hohe Fertigungstiefe.

Weltweit arbeiten für das Unternehmen 3900 Beschäftigte. 2017 wurde der Umsatzrekord von 540 Millionen Euro erzielt, und die Gesamtinvestitionen stiegen auf den Spitzenwert von 43 Millionen Euro. Man werde auch bei der künftigen Geschäftsausrichtung auf den Schwerpunkt Innovation setzen, so Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl, und ein vernunftorientiertes Wachstum anstreben. Dabei habe man immer auch den Aspekt der Nachhaltigkeit im Fokus.

Mit Sorge betrachtet der Vorstandsvorsitzende die jüngsten Tarifabschlüsse, die das Unternehmen stark unter Druck setzen und sich in der Zukunft nicht mehr so einfach darstellen ließen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018