Neuer Ausstellerrekord

Heilbronn.Rund 190 Unternehmen und Institutionen werben vom 28. bis 30. Juni bei der sechsten gemeinsamen Bildungsmesse von Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer der Region Heilbronn-Franken im Intersport Messe- und Eventcenter „redblue“ und im benachbarten Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) im Gewerbegebiet Böllinger Höfe in Heilbronn um Nachwuchskräfte. Schüler, Lehrer, Ausbilder und vor allem die Eltern sind angesprochen, diese Gelegenheit zu nutzen, um alles über Ausbildung, Studium und Beruf aus erster Hand zu erfahren und dabei im persönlichen Gespräch den so wichtigen ersten Kontakt mit dem späteren Ausbildungsbetrieb zu finden. Damit wollen die Organisatoren den künftigen Auszubildenden und Studierwilligen in der Region eine eigene Plattform zur Information geben, wie IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring und die beiden für die Berufsbildung zuständigen Abteilungsleiter bei IHK und Handwerkskammer, Dietmar Niedziella und Kerstin Lüchtenborg, die Ziele umrissen.

Man will alle Schulabgänger gemeinsam an die Hand nehmen, damit alle Potenziale der Region erfasst werden, wie bei der Vorstellung des Programms deutlich wurde. Vor allem die Eltern sind beim Elternforum angesprochen, das in diesem Jahr als Neuerung am ersten Messetag (28. Juni) von 19 bis 21 Ihr angeboten wird. Diese Veranstaltung richtet sich primär an Eltern, deren Kinder sich im Berufsorientierungsprozess befinden. Mit Themen wie „Erfolgreiches Bewerben“ und „Taktische Tipps für einen gelungenen Orientierungsprozess“ wird für die Berufsausbildung und das Duale Studium geworben. Zudem wird der Comedian Osman Citir den Abend auflockernd und witzig zum Thema Berufsorientierung begleiten.

Erneut werden in diesem Jahr auch wieder Schüler der beruflichen Schulklassen VAB-O (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne ausreichende Deutschkenntnisse) zur Messe eingeladen. Gemeinsam mit Begleitern für Geflüchtete wird damit ein erster Kontakt zwischen Unternehmen und ausbildungsinteressierten Flüchtlingen ermöglicht.