Nicht akzeptable Entwicklung

Anzeige

Am Wochenende kam es unter anderem zu folgenden Vorkommnissen. Am Samstagmorgen sprühte ein Tatverdächtiger nach einem Diebstahl in einer Heilbronner Tankstelle mit Pfefferspray nach einem Beamten, so dass dieser eine Reizung der Augen erlitt.

In Eppingen musste am Samstagvormittag ein 29-Jähriger mittels körperlicher Gewalt aus einer Wohnung gebracht werden. Nachmittags gab es Ärger am Rand eines Fußballspiels in Neckarsulm. Bei dem Einsatz wurden ein Fan und zwei Polizeibeamte verletzt.

In Horkheim verletzte sich am Samstagabend eine Frau, die sich weigerte, eine Wohnung zu verlassen, mit einem Küchenmesser selbst und ging dann mit diesem auf Polizisten los. Nur mithilfe des dienstlichen Pfeffersprays konnten die Beamten den Angriff abwehren. In Heilbronn rief der Sicherheitsdienst einer Asylbewerberunterkunft die Polizei zu Hilfe, da ein Mann, der Hausverbot hat, das Gebäude nicht verlassen wollte. Er wehrte sich massiv, als er aus dem Haus gebracht wurde. Eine Beamtin und ein Beamter erlitten durch die Abwehrbewegungen Verletzungen.

Polizeipräsident Becker betont, dass Alkohol- oder Drogenkonsum keine Ausreden seien: „Für verbale oder körperliche Angriffe gegen Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen gibt es keine Entschuldigung. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen.“ Der Polizeipräsident betont, dass aufgrund solcher Ereignisse das Einsatztraining für alle Beamtinnen und Beamte immens wichtig sei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018