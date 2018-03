„Ohne Leidenschaft geht gar nichts“

Anzeige

Aber an Aufgabe dachte Regina Halmich nicht. „Wer Erfolg haben will, muss auch Rückschläge wegstecken können und wieder aufstehen. Dann ist jedes Ziel erreichbar“, lautete ihre Devise, die sie auch an die Zuhörer in Saal weitergab. Und der Erfolg stellte sich ein. Von 1995 bis 2007 stand sie ungeschlagen ganz oben im Rampenlicht des Frauenboxens, wurde Europa- und Weltmeisterin im Fliegengewicht und lockte bei ihren Kämpfen regelmäßig Millionen von begeisterten Zuschauern an die Fernsehgeräte. Der Boxsport wurde für sie zur Berufung. Die unbedingte und kontinuierliche Bereitschaft zur Leistung beeindruckte nicht nur die Sportwelt und brachte der Ausnahmesportlerin die lange verschmähte Akzeptanz.

56 Profi-Kämpfe

Am Ende standen bei 56 Profikämpfen 54 Siege, davon 16 durch K.O., ein Unentschieden und eine Niederlage in der Bilanz. 2007 war die mehrfache Weltmeisterin zum letzten Mal im Boxring. Sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt alles erreicht, was im Frauenboxen möglich war. Auch den schwersten Kampf, die öffentliche Wahrnehmung, hatte Regina Halmich gewonnen. Der Umschwung war mit dem Showkampf gegen Stefan Raab gekommen. 2001 hatte sie dem Entertainer im Ring spektakulär die Nase gebrochen. 2010 unterlag er erneut bei der Revanche. „Damit habe ich dem Frauenboxen einen großen medialen Dienst erwiesen“, sagt sie heute und freut sich: „Ich habe meine Mission erfüllt. Heute sagt keiner mehr was Negatives. Es lohnt sich zu kämpfen.“

Der Moment, als sie die Boxhandschuhe an den Nagel hängte, fiel ihr schwer, gab Regina Halmich offen zu, aber sie habe den richtigen Zeitpunkt für den Absprung gefunden. Heute macht die 41-Jährige beruflich vor allem, worauf sie Lust hat: sie entwickelt Trainingsprogramme im Fitnessbereich, hält Vorträge über Motivation oder moderiert Boxkämpfe fürs Fernsehen. Sich auch sozial zu engagieren, ist für Regina Halmich selbstverständlich. Und was sie tut, macht sie aus Überzeugung. So ist sie zum Beispiel seit Jahren mit dem Weißen Ring verbunden und auch mit dem Deutschen Kinderhilfswerk als ehrenamtliche Botschafterin sowie Pink Ribbon, einer Kampagne für Brustkrebsfrüherkennung. Und weil sie ein großer Tierfreund ist, engagiert sie sich außerdem noch aktiv bei der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“.

