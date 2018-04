Ost-Ikonen im Kraichgau

Anzeige

Auf dem Museumsplatz ist sofort spürbar, dass diese motorisierten Schätzchen mehr sind als nur Transportmittel – sie sind ein Lebensgefühl. Ob nun Lada, GAS, MZ oder Wartburg – das Museumsteam erwartet auch dieses Jahr zahlreiche Interessensgemeinschaften und hunderte osteuropäische Fahrzeuge. „Mittlerweile gehört das Ereignis zu den größten Ostfahrzeug-Treffen in Süddeutschland“, so der Organisator Roland Boeuf. Jeder Interessierte ist bei dem Ostalgie-Treffen willkommen – eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Einzig zwei Bedingungen müssen erfüllt sein: Das Zwei, Vier- oder gar Dreirad entstand in den ehemaligen Ostblockstaaten – und das vor 1990. Wer also seltene Fahrzeuge, wie beispielsweise einen Sportwagen Melkus RS 1000 GTR, Kuriositäten wie eine „Harley-Davidson Schwalbe“ oder aber die ehemalige Staatslimousine von Leonid Breschnew bestaunen, erste Kontakte knüpfen, sich bei Händlern umschauen oder einfach nur ein tolles Treffen erleben möchte, ist am 17. Juni in Sinsheim genau richtig.

Eine überschaubare Händlermeile und ein passendes kulinarisches Angebot runden das Ostalgie-Treffen in Sinsheim ab. Der Eintritt auf das Areal ist für Besucher frei.

