Park wird Spiele-Paradies

Anzeige

Aber auch wer mit der Robert-Mayer-Sternwarte die Sonne beobachten will, wer sich beim Puppentheater ausprobieren möchte oder wer gerne ein echtes Segelflugzeug der Fliegergruppe erforscht, ist beim 63. Kinderfest auf dem Wertwiesenpark richtig aufgehoben.

Rund 50 Stationen verwandeln den Park zwischen 10 und 17 Uhr in ein Spiele-Paradies. Neu hinzugekommen sind die Bereiche gesunde Ernährung sowie Technik und Wissenschaft. So bereitet die Josef-Schwarz-Schule mit den Kindern beispielsweise einen gesunden Eistee zu, und eine Lebensmittelkette bringt mit einer „Schnibbel-Aktion“ den Kindern das Thema gesunde Ernährung näher.

Mit den interaktiven Exponaten des Expeditionsmobils der Baden-Württemberg-Stiftung können sich die Kids spielerisch über Fragen rund um die Energieeffizienz informieren. Der Erlebnis-Truck steht sogar schon am Freitag, 6. Juli, von 12 bis 17 Uhr für die Kids parat. Den Bereich Wissenschaft kann man am Stand der Experimenta erkunden. Das Thema „Wasser“ und wie es als Transportmittel funktioniert, erklärt die Systemwasserbahn, welche von den Kindern selbst gebaut wird. Und wer kennt ihn nicht – Den „Löwenzahn-Bauwagen“ aus dem ZDF-Klassiker „Löwenzahn“? Dank Unterstützung der Heilbronner Bürgerstiftung kommt er in Kleinformat als „Löwenzähnchen“ zum Heilbronner Kinderfest. Die bisher nur für die Heilbronner Grundschüler veranstaltete Wertwiesen-Rallye ist ab diesem Jahr für alle Kinder offen. Dennoch können die drei Heilbronner Grundschulen mit der höchsten prozentualen Beteiligung Geldpreise für ihre Klassenkasse gewinnen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018