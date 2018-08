Piloten bleiben am Boden

Anzeige

Der Streik trifft viele Fluggäste: Alle 250 Flüge mit Flugzeugen aus Deutschland sollen heute ausfallen. Auch in den europäischen Ländern Irland, Schweden und Belgien blieben die Flugzeuge oft am Boden. Viele Menschen, die in den Urlaub fliegen wollten oder aus dem Urlaub zurückkommen wollten, müssen einen Tag lang warten. Oder zum Beispiel mit dem Zug oder Auto fahren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.08.2018