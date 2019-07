Pioniergeist und große Abenteuerlust

Neckarsulm.Grenzenlose Weite, Schwerelosigkeit und totale Stille – die Freiheit über den Wolken ist nicht nur ein alter Menschheitstraum, den mittlerweile auch Frauen träumen dürfen. „Luft- und Raumfahrt sind Innovationsmotoren“, das sagt Nicola Baumann. Nach ihrer Karriere als Jet-Pilotin steckt sie sich ein weiteres Ziel: Sie will ein „Ticket ins All“, wie sie es nennt. Als sie unter 420 Bewerberinnen eine von zwei Finalistinnen ist und für den Kurzzeitaufenthalt von zehn Tagen auf der ISS (International Space Station) im Jahr 2020 ausgewählt wird, ist dieser Traum zum Greifen nah.

Warum sie es sich anders überlegt, nun im freien Fall im Bürostuhl gelandet ist und welche Herausforderungen sie weiterhin beflügeln, davon berichtet die 34-Jährige im Gespräch mit Moderator Hannes Schumann beim Audi.torium im Audi Forum Neckarsulm.

„Das Weltall läuft nicht weg“

Das privat finanzierte Start Up „Die Astronautin“ hat sich zum Ziel gesetzt, erstmals eine deutsche Astronautin auf die Raumstation ISS zu schicken. Kostenpunkt: 50 Millionen Euro. Sie sollen durch Crowdfunding generiert werden. Bis dato sind aber nur eine Million zusammengekommen.

Für Baumann scheint das nicht der Weg zum Erfolg zu sein: „Ob das Ticket ins All pink ist oder eine andere Farbe hat, ist mir egal“, erklärt die Frau mit unbändiger Abenteuerlust. Ihre Klarsicht und ihr Realitätssinn in Verbindung mit einem verwegenen Optimismus sind bestechend. „Das Weltall läuft nicht weg“, sagt sie, lächelt und verweist auf das ideale Alter für den Job – zwischen 30 und 50 Jahren. Aus Erfahrung weiß sie, dass Disziplin, harte Arbeit, Geduld und Durchhaltevermögen die Kardinaltugenden zum Erfolg sind.

Der Fakt, dass Fliegerei und Raumfahrt eine Männerdomäne sind, scheint ihr wenig bis gar nichts auszumachen. Das kenne sie von der Bundeswehr, wo sie es mit intelligenten und sehr gut ausgebildeten Männern zu tun gehabt habe, sich sehr wohl und als „Henne im Korb“ gefühlt habe. Auch mit dem Attribut „feministisch“ hat sie nichts am Hut, es werde vielmehr von außen an sie herangetragen.

Flugbegeisterung

Das verwundert umso weniger, als die Flugbegeisterung besonders auf der weiblichen Seite ihrer Familie ausgeprägt ist: Ihre Großmutter hat in den 1940er Jahren den Segelflugschein gemacht und frönte ihrem Hobby sogar in Kriegszeiten. Ihre Mutter ist sechsfache Weltmeisterin im Drachenfliegen und betreibt eine Leichtflugschule. Sie selbst begann im Alter von 16 Jahren mit dem Drachenfliegen.

Gerne wäre sie nach dem Abi zur zivilen Luftfahrt gegangen. Da sie mit 1,60 Meter die Eignung für eine Stelle als Lufthansa-Pilotin um fünf Zentimeter verfehlt, bewirbt sie sich bei der Bundeswehr: „Die haben sowieso die schöneren Flugzeuge“, kommentiert sie augenzwinkernd die Entscheidung, die ihr ab 2004 eine steile Karriere bei der Luftwaffe beschert: Im Fernstudium studiert sie Maschinenbau, wird Kampfpilotin, fliegt den Panavia Tornado und arbeitet als Fluglehrerin im Euro-Nato Joint Jet Pilot Training (USA). 2013 erhält sie die Auszeichnung als Fluggruppenführerin des Jahres (Flight Commander of the Year) 2012 der 80. US Flying Training Wing. 2015 schult sie auf den Eurofighter um, 2017 ist sie eine von drei Frauen in der deutschen Luftwaffe, die dieses 74 000 PS starke Jagdflugzeug fliegen dürfen.

Mit dem Dienstgrad Major nimmt sie im Mai 2018 Abschied von der Bundeswehr, um in einer Unternehmensberatung zu arbeiten. Dort fremdelt man mit preußisch soldatischen Tugenden, wie Pünktlichkeit. Andererseits sind Besprechungen – viel reden, damit man mal drüber geredet hat – nicht ihr Ding. Reden, einen Entschluss fassen und das Problem lösen, so lautet ihr klassischer Dreischritt. Sie weiß, wie sie entwaffnend-charmant und methodisch-effektiv die Arbeitsmoral im Büro-Alltag hebt.

„Nur 400 Kilometer entfernt“

Langfristig möchte sie selbst wieder abheben, beispielsweise als Rettungshubschrauber-Pilotin. Oder ganz steil nach oben, doch noch mit einem Ticket ins All düsen: „Schließlich ist die ISS nur 400 Kilometer entfernt, näher als von hier nach Berlin“, so überzeugt Nicola Baumann auch Skeptiker unter den rund hundert Besuchern. Sie weiß, dass jedes Kilogramm, das man in den Weltraum schießt, 25 000 Euro kostet; leichter ist also billiger, das dürfte ihre Chancen gegenüber großgewachsenen Menschen deutlich verbessern.

Nicola Baumann ist eine Sympathieträgerin mit Pioniergeist. Ihre Ausstrahlung und Persönlichkeit faszinieren ebenso, wie die beiden Videos, die sie vom Parabelflug und von Senkrechtstarts mit Kampfjets präsentiert.

Ihr ist weder der Ruf als Vorreiterin noch der Übernacht-Ruhm zu Kopf gestiegen: „Ich bin nie mit Angst und nie ohne Respekt eingestiegen“, stellt sie klar: „Wie immer im Leben: Wenn man von Dingen Ahnung hat, hat man keine Angst – oder sie ist begründet“. Im schlimmsten Fall gibt es einen Schleudersitz, bis 600 Stundenkilometer bleibt man unverletzt. Wie im Leben steigen mit wachsender Geschwindigkeit auf Erden wie im All die Risiken.

