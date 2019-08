Pkw gerät nach Unfall in Brand

Ingelfingen.Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Samstag um 14 Uhr auf der L 1022 zwischen Hermuthausen und Belsenberg. Die 20-jährige Fahrerin eines Opel Karl war von Hermuthausen kommend in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen gekommen. Beim Gegenlenken geriet der Pkw außer Kontrolle und auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Opel Astra eines 34-Jährigen zusammenstieß. Der Opel Karl geriet nach dem Unfall in Brand. Ein Ersthelfer rettete die 20-Jährige aus ihrem Auto. Der 34-Jährige konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide Fahrer erlitten schwerste Verletzungen. Die 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert, der 34-Jährige durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von insgesamt rund 25 000 Euro. Die L 1022 war bis zum späten Nachmittag für den Verkehr voll gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019