Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Neckarsulm.Nach einer vorsätzlichen Brandlegung im Bereich des Einkaufszentrums Kaufland in Neckarsulm, Rötelstraße 35, am Montagabend (wir berichteten) hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Nach Auswertung der Überwachungskameras aus dem Ladeninneren besteht derzeit der dringende Tatverdacht, dass ein bislang unbekannter Mann das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Der Mann wurde bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera erfasst. Er wird wie folgt beschrieben: europäisches Aussehen, zirka 35 bis 50 Jahre alt, lichtes, dunkles Haar mit Geheimratsecken, bekleidet mit grün-schwarzen Sportschuhen, dunkler Jeans, dunkler Oberbekleidung, blauer Sportjacke mit weißen Längsstreifen und einer weißen Applikation auf der rechten Brusttasche. Mit dem Foto des Tatverdächtigen wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei nun an die Öffentlichkeit. Wer kennt den Mann?

Zudem sucht die Kriminalpolizei Heilbronn dringend nach einem älteren Paar, dass sich zur Tatzeit in dem Gang befand, in welchem das Feuer gelegt wurde. Für alle Zeugen wurde von der Kriminalpolizei Heilbronn ein Hinweistelefon eingerichtet. Hinweise werden unter Telefon 07131/104-4120 entgegengenommen. Möglicherweise von Zeugen am Montag gefertigtes Video- und Fotomaterial kann unter bw.hinweisportal.de hochgeladen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018