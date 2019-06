Polizei findet wahren Unfallgrund

Heilbronn.Auf dem Dach blieb ein Mercedes am Sonntagabend liegen, nachdem er sich über die Längsachse überschlagen hatte. Zu dem Unfall kam es, als ein 20-Jähriger mit dem Wagen auf der Leingartener Straße in Heilbronn-Klingenberg in Richtung Leingarten fuhr. Er gab an, einem Marder ausgewichen zu sein.

Im Straßengraben prallte der Pkw gegen ein Hindernis und überschlug sich daraufhin. Der Lenker und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Laut der Beifahrerin war ein Reh über die Straße gelaufen. Ein Atemalkoholtest brachte noch eine dritte Möglichkeit als Unfallursache ins Spiel. Der Wert des Tests lag nämlich bei über 1,7 Promille.

Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten.

