Polizei sucht nach drei Schlägern

Heilbronn.Mit einer schweren Schädelverletzung wurde am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, ein 22-jähriger Iraker in der Heilbronner Kaiserstraße aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hielt sich der Geschädigte zunächst in einer Personengruppe im Bereich des Harmonievorplatzes auf. Dort soll es zum Streit mit drei Männern gekommen sein, wobei der 22-Jährige einen Faustschlag aus der Gruppe heraus erhielt.

Die drei Tatverdächtigen sollen im Anschluss in Richtung Kaiserstraße gerannt sein. Der Geschädigte verfolgte sie. Auf Höhe eines ehemaligen Schuhhauses hielten die drei Männer an und schlugen den Iraker erneut mit einem Faustschlag nieder, so dass dieser regungslos auf dem Boden liegen blieb.

Wie sich herausstellte, war der 22-Jährige alkoholisiert. Die drei mutmaßlichen Schläger entfernten sich in Richtung Marktplatz.

