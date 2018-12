Polizisten in Schenkel gebissen

Heilbronn.Drei Verletzte waren die Folge eines Streits zwischen zwei Schülern in einer Bildungseinrichtung in der Heilbronner Knorrstraße am Donnerstagmorgen. Die beiden jungen Männer stritten sich heftig, so dass eine Lehrerin einschritt. Ein 19-Jähriger bedrohte darauf die Frau mit einer Schere. Außerdem schlug und trat er nach der Lehrerin. Auch den Schulleiter bedrohte er. Als die alarmierte Polizei das Schulgebäude betrat, befanden sich die Lehrerin und der 19-Jährige im Flur. Da er zuvor gewarnt hatte, dass er sich mit der Frau einschließt, wenn die Polizei kommt, griffen die Polizisten sofort zu, um ihn festzuhalten. Der 19-Jährige wehrte sich heftig gegen die Festnahme. Als er überwältigt wurde, biss er einem Polizisten so kräftig in den Oberschenkel, dass sich dieser zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus begeben musste. Nach seiner Festnahme wurde der Schüler zum Polizeirevier gebracht. Die Schere wurde sichergestellt. Die Ursache seines Verhaltens dürfte in einer psychischen Krankheit zu suchen sein. Der Schüler und die Lehrerin erlitten beide leichte Verletzungen, mussten allerdings nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

