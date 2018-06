Rabiater Ladendieb

Anzeige

Heilbronn.Recht rabiat benahm sich am Donnerstagabend ein ertappter Ladendieb. Ein Ladendetektiv eines Geschäfts am Heilbronner Klosterhof beobachtete, wie ein Mann ein Parfüm in einem Wert von knapp 90 Euro einsteckte und ohne zu bezahlen, den Laden verlassen wollte. Nachdem er ihn angesprochen hatte, händigte der 19-Jährige das Parfüm aus und folgte dem Detektiv ins Büro. Auf dem Weg dorthin schlug er dem 37-Jährigen plötzlich kräftig in den Rücken und flüchtete. Auf seiner Flucht rannte er eine Angestellte des Geschäfts um. Diese und der Ladendetektiv erlitten leichte Verletzungen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den Täter nur wenige Minuten später in der Heilbronner City fest. Bei ihm handelt es sich um einen Polen ohne Wohnsitz in Deutschland.