Raubüberfall auf Bankfiliale

Neuenstein.Die Polizei sucht nach einem Banküberfall am Montag Zeugen. Gegen 13.15 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter die Bankfiliale in der Friedrichsruher Straße und bedrohte den Angestellten mit einer Pistole. Dann fesselte er ihn und stahl Geld aus dem Tresor. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Angestellten gefesselt

Der 1,85 Meter große Mann trug eine schwarze Maske, eine schwarze Wollmütze, eine blaue Hose, eine schwarze Jacke und hatte eine graue Nike-Sporttasche dabei. Er sprach mit ausländischem Akzent. Der Angestellte konnte sich kurz nach dem Verschwinden des Täters selbst befreien und alarmierte die Polizei. Diese fahndete mit starken Kräften der Schutz- und Kriminalpolizei nach dem Täter. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Trotzdem konnte der Mann nicht dingfest gemacht werden. Hinweise werden von Kriminalpolizei Künzelsau unter Telefon 07940/9400 entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019