Raubüberfall verhindert

Bad Wimpfen.Keine Beute machte ein Räuber am Montagabend in Bad Wimpfen. Der Unbekannte betrat gegen 21.40 Uhr eine Gaststätte in der Mathildenbadstraße und bat die Besitzerin des Lokals, die Toilette benutzen zu dürfen. Im Gastraum war sonst niemand mehr.

Die Wirtin bekam dann, als der Mann im Sanitärbereich verschwunden war, ein ungutes Gefühl. Deshalb holte sie vorsorglich ihr Pfefferspray.

Als der Unbekannte in den Schankraum zurückkehrte, hatte er eine Deko-Glasflasche in der Hand, bedrohte damit die Frau und forderte Geld.

Flucht ergriffen

Diese ließ sich nicht darauf ein und sprühte ihrem Gegenüber mit dem Pfefferspray ins Gesicht, woraufhin dieser sofort die Flucht ergriff. Die Glasflasche ließ er fallen. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Täter aber nicht mehr antreffen.

Der Unbekannte ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und auffallend schlank. Zur Tatzeit trug er einen Oberlippenbart unter der markanten Hakennase. Er sprach flüssig Deutsch ohne Akzent, sei jedoch laut der Überfallenen ein Ausländer.

Seine schwarzen Turnschuhe hatten Wildledereinfassungen mit einem roten Streifen im Bereich der Ferse und eine zwei Zentimeter hohe weiße Plateausohle.

Die 57 Jahre alte Wirtin hatte durch das Pfefferspray ebenfalls gereizte Augen und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

