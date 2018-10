Reaktion auf zu geringe Resonanz

Erstmals seit 38 Jahren Präsenz auf der Hannover Messe, der größten Industrieschau der Welt, wird die IHK Heilbronn Franken im kommenden Jahr nicht mit einem Stand vertreten sein.

Main-Tauber-Kreis. Die Wirtschaft brummt und gerade diese Tatsache ist der Grund, warum die IHK Heilbronn Franken erstmals seit weit über 30 Jahren im kommenden Jahr nicht mehr mit einem Gemeinschaftsstand auf der größten Industriemesse der Welt – der Hannover Messe – vertreten seien wird. Dr. Helmut Kessler, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken, bedauert das zwar, meint jedoch: „Wir müssen uns dem stellen, was am Markt geschieht.“

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich gezeigt, dass das Interesse kleiner und kleinerer Unternehmen, sich am Gemeinschaftsstand der IHK Heilbronn-Franken zu präsentieren, abgeebbt ist. „Wir haben massiv Akquise betrieben“, so Dr. Helmut Kessler. Doch alle Anstrengungen hätten nichts geholfen. Von zwölf Ausstellern im vergangenen Jahr sei die Zahl auf sieben geschrumpft, berichtet er auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Kessler: „So einen deutlichen Rückgang können wir nicht verantworten, denn in unserem Engagement stecken schließlich Mitgliedsbeiträge.“ Bei zehn oder elf interessierten Unternehmen hätte sich ein anderes Bild ergeben. „So aber mussten wir reagieren“, argumentiert er.

Grund für die Absagen sind die vollen Auftragsbücher. Gerade kleine Firmen, für die der IHK-Gemeinschaftsstand eine ideale Plattform darstellt, können kein Personal für eine einwöchige Messe samt Vorbereitung entbehren. Ein zweiter Grund sei, dass etliche Unternehmen eher regionale Fachmessen bevorzugen.

Vor einer Woche fiel die Entscheidung bei der IHK Heilbronn-Franken. Schließlich müssen Absagefristen beim Standbauer und der Deutschen Messe AG eingehalten werden. Dass die Absage für das kommende Jahr kein Abschied für immer von der Hannover Messe ist, bekräftigt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer. Letztlich müsse von Jahr zu Jahr geschaut werden, was die IHK für die Unternehmen in der Region, verbunden mit einer entsprechenden Standortwerbung, tun kann.

Auch die Deutsche Messe AG mit Sitz in Hannover bedauert die Absage der IHK Heilbronn-Franken, mit der der schon traditionelle jährliche Empfang wegfällt. „Wir haben einen sehr engen Kontakt zur Region und sind zuversichtlich, dass es 2020 wieder einen Gemeinschaftsstand der IHK Heilbronn-Franken in Halle 4 geben wird“, so Pressesprecher Onuora Ogbukago.

Dr. Helmut Kessler wird es sich nicht nehmen lassen, 2019 in Hannover vor Ort zu sein, um die Aussteller aus der Region zu besuchen. Zum dann fehlenden Gemeinschaftsstand sagt er: „Jetzt sind wir einfach mal 2019 nicht dabei.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018